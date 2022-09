Papież ujawnia, kto nie pozwala mu na razie jechać na Ukrainę  

Papież Franciszek wyznał, że lekarz zabrania mu na razie podróży do Kijowa, a także do Moskwy, dokąd również chciałby pojechać. W wywiadzie dla stacji Tvi/CNN Portugal zapewnił zarazem: "Wizyta jest w powietrzu. Jeszcze nie wiem".

W wywiadzie telewizyjnym, który w całości zostanie nadany w poniedziałek wieczorem, papież odniósł się do kwestii podróży do Kijowa, która kilka tygodni temu wydawała się bardziej prawdopodobna, być może także przed podróżą do Kazachstanu w połowie września.

"Rozmawiam z nimi" - dodał papież zapowiadając kolejną rozmowę z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. "Zobaczymy" - podkreślił, cytowany w ogłoszonych przez telewizję fragmentach wywiadu.

Franciszek stwierdził, że nie pojedzie nigdzie przed swoją wizytą w Kazachstanie.

"Teraz nie mogę pojechać, bo po podróży do Kanady odnowiły mi się problemy z kolanem, a lekarz mi zabronił: +nie możesz jechać do Kazachstanu+" - ujawnił papież.

"Jestem w kontakcie telefonicznym. Robię to, co mogę" - dodał.

"Coś można zrobić. Towarzyszę z bólem i moimi modlitwami"- zaznaczył papież i przyznał: "Sytuacja jest naprawdę tragiczna".

Przypomniał, że jego wysłannicy byli w Ukrainie. Jak ocenił, "moja obecność tam jest silna".

Aktualizujemy na bieżąco: Nasza relacja z wojny na Ukrainie