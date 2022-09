Skutkować to będzie: podniesieniem opłaty za wniosek wizowy z 35 do 80 euro, koniecznością przedstawiania dodatkowych dokumentów uzasadniających, wydłużeniem okresu rozpatrywania wniosków oraz zaostrzeniem zasad wydawania wiz wielokrotnego wjazdu.

"Umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz zezwalają na uprzywilejowany wjazd do UE obywatelom państw, które są wiarygodnymi partnerami szanującymi te same wartości co my. Rosja, która prowadzi niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojnę napastniczą, w tym dopuszcza się masowych ataków na ludność cywilną, straciła tę wiarygodność i zdeptała podstawowe wartości naszej międzynarodowej wspólnoty. Dzisiejsza decyzja to bezpośredni skutek rosyjskich działań i kolejny dowód na nasze niezachwiane poparcie dla Ukrainy i jej mieszkańców" - powiedział Vit Rakusan, czeski minister spraw wewnętrznych.

Decyzja ma zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym 9 września 2022 r. Wejdzie w życie w dniu jej przyjęcia i będzie stosowana od 12 września 2022 r.

Umowa o ułatwieniach w wydawaniu wiz między UE a Rosją weszła w życie 1 czerwca 2007 r. Jej celem było ułatwienie wydawania wiz krótkoterminowych (wiz na pobyty nieprzekraczające 90 dni w okresie 180-dniowym) na zasadzie wzajemności.

24 lutego 2022 r. Rada Europejska z całą mocą potępiła agresję wojskową Rosji na Ukrainę i wyraziła pełną solidarność z Ukrainą i jej mieszkańcami. 25 lutego UE przyjęła kolejne sankcje wobec Rosji oraz zatwierdziła częściowe zawieszenie umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz dyplomatom oraz rosyjskim urzędnikom i biznesmenom.

Później przyjmowała dodatkowe środki w reakcji na działania Rosji i z myślą o wsparciu Ukrainy i jej obywateli. Na nieformalnym spotkaniu 31 sierpnia ministrowie spraw zagranicznych wypracowali porozumienie polityczne co do całkowitego zawieszenia umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz.

Całkowite zawieszenie dotyczy wszystkich kategorii osób przybywających do UE na pobyt krótkoterminowy. Komisja ma przygotować dodatkowe wytyczne, aby zagwarantować, że zawieszenie to nie zaszkodzi osobom podróżującym do UE w niezbędnych celach; między innymi dziennikarzom, dysydentom czy przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego.

