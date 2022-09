Stolica Kazachstanu wróci do poprzedniej nazwy  

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew poparł inicjatywę deputowanych do parlamentu, dotyczącą zmiany nazwy stolicy kraju z Nur-Sułtan z powrotem na Astanę - poinformował we wtorek kazachstański portal zakon.kz.

Z kolei inicjatywa parlamentarzystów wynika z sugestii zgłaszanych na spotkaniach z mieszkańcami, a także z licznych apeli obywateli. Za zgodą głowy państwa propozycja została włączona do projektu ustawy konstytucyjnej.

Obecną nazwę miasta stolica Kazachstanu otrzymała w 2019 roku z inicjatywy prezydenta Tokajewa, który, w przemówieniu inauguracyjnym po wyborze na urząd, zaproponował zmianę nazwy stolicy na cześć swojego poprzednika, Nursułtana Nazarbajewa, rządzącego krajem w latach 1991-2019.

Rzecznik kazachstańskiego prezydenta Rusłan Żeldybaj podkreślił, że Tokajew "uważa za fakt historyczny decydującą rolę Nursułtana Nazarbajewa w umocnieniu współczesnej państwowości Kazachstanu i kształtowaniu stolicy".

"Prezydent uważa, że inne miejsca noszące imię Nazarbajewa powinny zachować swoje nazwy" - dodał rzecznik.

Położona w północnej części kraju stolica Kazachstanu kilkakrotnie zmieniała nazwę. Założone przez Rosjan w 1824 roku miasto pierwotnie nosiło nazwę Akmolińsk. W roku 1961 przemianowano je na Celinograd, którą to nazwę nosiło do roku 1992. W latach 1992-1998 nazywało się Akmoła, następnie przemianowano je na Astana, co w języku kazachskim oznacza "stolica" (rok wcześniej, w 1997 roku stało się stolicą; status ten utraciło miasto Ałmaty).

Miasto leży na Pogórzu Kazachskim nad rzeką Iszym; według oficjalnych danych w 2018 roku liczba jego mieszkańców przekroczyła milion.