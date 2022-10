Szef MON: rozbudowa wojska inwestycją w bezpieczeństwo  

Liczebność Wojska Polskiego rośnie, to inwestycja w bezpieczeństwo Polski - powiedział wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak. Zapowiedział kontynuację zakupów uzbrojenia.

Minister obrony wziął w niedzielę w Warszawie udział w przysiędze 1500 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, rozpoczynających studia na wszystkich uczelniach wojskowych: Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych, Lotniczej Akademii Wojskowej i Akademii Marynarki Wojennej. "Wojsko Polskie jest liczniejsze z roku na rok, ten proces będzie postępował, dlatego że to jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo" - zadeklarował.

"Zadaniem polskich władz jest stworzenie warunków do tego, żebyście mogli podnosić swoje umiejętności, żeby Wojsko Polskie było coraz silniejsze" - zwrócił się do podchorążych. "Stworzyliśmy te warunki na podstawi ustawy o obronie ojczyzny" - dodał, nawiązując do ustawy, która m.in. wprowadziła nowe formy służby wojskowej, w tym dobrowolną służbę zasadniczą.

Podkreślił, że podchorążowie od początku nauki będą otrzymywać najniższe uposażenie przysługujące żołnierzom zawodowym - 4650 zł - od którego nie zapłacą podatku. Zwrócił uwagę, że nakłady finansowe na uczelnie wojskowe wzrosły pięciokrotnie w porównaniu z nakładami w 2015 r., a ośmiokrotnie pod względem infrastruktury.

"1 października 2015 r. na wszystkich uczelniach wojskowych było 572 studentów wojskowych, dziś rok akademicki rozpoczyna 2030 podchorążych" - dodał.

Według Błaszczaka Wojsko Polskie z roku na rok jest coraz liczniejsze i lepiej wyposażone.

"To nasza odpowiedź na wyzwanie, które stoi przed nami, a tym wyzwaniem jest próba odbudowy imperium przez Putina" - powiedział, wskazując na napaść Rosji na Ukrainę. "Robimy wszystko, żeby wojna się nie rozlała na terytorium sojuszu północnoatlantyckiego" - zapewnił.

"Żeby wojna nie doszła do Polski, Wojsko Polskie musi być silne" - dodał. Zapowiedział kontynuację zakupów uzbrojenia, za które, jak mówił, krytykuje go opozycja. Powtórzył zarzut likwidacji jednostek wojskowych przez koalicję PO-PSL.

Zaprzysiężeni w niedzielę na WAT studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2022/2023 rozpoczną służbę wojskową na nowych zasadach wprowadzonych ustawą o obronie ojczyzny. Na pierwszym roku studiów będą się kształcić jako żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, od drugiego roku zyskają status żołnierzy zawodowych. Od pierwszego roku studiów będą otrzymywać 100 proc. podstawowego uposażenia żołnierzy zawodowych (w 2022 r. kwota ta wynosi 4560 zł). Z każdym kolejnym rokiem studiów wysokość miesięcznego wynagrodzenia będzie systematycznie wzrastać i zależeć od roku nauki i posiadanego stopnia wojskowego.

Według danych MON z września wojska operacyjne liczą 112 tys. żołnierzy, a WOT ok 34 tys., do końca roku resort planuje przeszkolenie 7 tys. żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.