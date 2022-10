LOT: Do floty dołączy kolejnych sześć samolotów typu Boeing 737-8 MAX  

Do floty PLL LOT dołączy sześć samolotów typu Boeing 737-8 MAX, które będą obsługiwać rejsy krótkiego i średniego zasięgu; wszystkie samoloty przewoźnik odbierze w październiku; jedna z maszyn trafi do LOT-u z fabryki w Seattle - poinformowała w środę spółka. LOT obecnie ma pięć tego typu maszyn.

Jak przekazał w środę narodowy przewoźnik, nowe samoloty zostały pozyskane przez LOT po zawieszeniu działalności rumuńskiego przewoźnika Blue Air, w formie leasingu operacyjnego od amerykańskiej firmy Air Lease Corporation, która już wcześniej leasingowała pięć samolotów Boeing 737-8 i jednego dreamlinera dla PLL LOT.

"LOT jest w procesie wyboru nowej floty w segmencie regionalnym i wąskokadłubowym. Do czasu wyłonienia dostawcy planujemy pozyskanie maszyn, stanowiących rozwiązanie pomostowe - do floty PLL LOT dołączyły już pierwsze Embraery 175 i 190, a w najbliższym czasie dołączą do nich Boeingi 737-8 MAX. Cieszę się, że te niezawodne i ekonomiczne samoloty uzupełnią naszą flotę wąskokadłubową" - powiedział, cytowany w informacji prasowej, wiceprezes ds. operacyjnych PLL LOT Maciej Wilk.

Prezes wykonawczy Air Lease Corporation Steven F. Udvar-Hazy wskazał, że razem z samolotami będącymi obecnie w leasingu, portfolio ALC powiększyło się do 12 samolotów we flocie LOT. "ALC odegrał ważną rolę w niedawnym programie modernizacji floty Polskich Linii Lotniczych LOT od końca 2017 roku, a sześć dodatkowych samolotów będzie z pewnością wspierać strategię rozwoju przewoźnika" - powiedział Steven F. Udvar-Hazy.

LOT podał, że planuje eksploatować Boeingi 737-8 MAX na najbardziej popularnych połączeniach krótko- i średniodystansowych. "Pierwszy z sześciu zamówionych samolotów będzie operował od połowy października z Warszawy na głównych trasach europejskich w siatce LOT-u" - przekazał LOT.

Spółka przypomniała, że Boeing 737-8 MAX to najbardziej ekonomiczny samolot świata w swojej klasie. Odrzutowiec jest wyposażony w dwa silniki nowej generacji, które dają mu maksymalny zasięg do 5750 km. Średnie zużycie paliwa jest niższe o ok. 15 proc. niż w przypadku B737-800 NG. Silniki nowej generacji zastosowane w Boeingu 737-8 MAX umożliwiają redukcję hałasu o 40 proc. i znacznie niższą emisję CO2 w porównaniu do innych maszyn tej klasy, co sprawia, że samolot jest cichszy, wydajniejszy i przyjazny środowisku.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który posiada 69,3 proc. udziałów w spółce. Drugi akcjonariusz, czyli Polska Grupa Lotnicza, ma 30,7 proc. udziałów.