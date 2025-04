Nigdy nic nie naprawi tej straty, ani najbliższym, ani Rzeczypospolitej; to jest ból, który nie mija, mimo że minęło 15 lat - powiedział prezydent Andrzej Duda w 15. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Podkreślił, że delegacja do Katynia w kwietniu 2010 r. był misją ważną państwowo i historycznie.

Prezydent Andrzej Duda, który w czwartek rano wziął udział w mszy i złożył wieniec przed sarkofagiem pary prezydenckiej Marii oraz Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu w Krakowie, dziękował wszystkim, którzy pamiętają o katastrofie i chcą oddać hołd osobom, które w niej zginęły.

Jak podkreślił po wyjściu z katedry wawelskiej, delegacja wraz z ówczesnym prezydentem na pokładzie leciała do Katynia m.in. po to, by po raz kolejny "zadać kłam propagandzie sowieckiej, która przez lata realizowała tzw. kłamstwo katyńskie". "To była misja niezwykle ważna państwowo i niezwykle ważna historycznie" - powiedział.

"Oni o tym wiedzieli i dlatego tam lecieli, dlatego wtedy ponosili ten trud tej wyprawy. Niestety, zginęli, nigdy nie wrócili. Nigdy nic też nie naprawi ani ich najbliższym (...), ani Rzeczypospolitej tej straty. I to jest ból, który - myślę, dla wielu, zwłaszcza najbliższych - nie mija, mimo tego, że minęło 15 lat" - powiedział prezydent.

Wspomniał też słowa metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego, wypowiedziane w homilii podczas mszy św. w krypcie św. Leonarda przy miejscu pochówku Marii i Lecha Kaczyńskich. Abp Jędraszewski - jak relacjonował prezydent - powiedział o wdzięczności, którą jesteśmy winni tym, którzy 15 lat temu zginęli - wdzięczność za ich służbę Rzeczypospolitej, za przykład, który dawali. Zdaniem Dudy to, co przekazywał Lech Kaczyński swoim współpracownikom, jest kontynuowane.

"Polska przez te ostatnie 15 lat tak się zmieniała i nasza rzeczywistość się zmieniała. Dzisiaj Polska jest państwem coraz zamożniejszym i śmiało mogę powiedzieć także coraz silniejszym" - powiedział prezydent zaznaczając, że "wielkie dzieło ofiar katastrofy smoleńskiej stanowi podwalinę pod budowanie silnej Rzeczypospolitej" i - wyraził nadzieję - zapewni Polsce i jej obywatelom pomyślność w przyszłości.

"I za to jesteśmy tym, którzy oddali swoje życie w służbie Rzeczypospolitej, ogromnie wdzięczni. I za to wieczna im chwała i pamięć" - zakończył prezydent.

W czwartek na Wawelu przy sarkofagu pary prezydenckiej modlili się także m.in. ich córka Marta Kaczyńska z rodziną.

Z Krakowa Andrzej Duda udał się na uroczystości rocznicowe do Warszawy.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Delegacja udawała się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Związek Radziecki, uczestnicząc wspólnie z III Rzeszą w rozbiorze Polski, zajął w 1939 r. obszar o powierzchni ponad 190 tys. km kw. z ludnością liczącą ok. 13 mln osób. Wśród nich było około pięć milionów Polaków, pozostali to Ukraińcy, Białorusini i Żydzi. Wiosną 1940 r. radzieckie NKWD zamordowało prawie 22 tys. obywateli polskich, w tym 14,5 tys. jeńców wojennych - oficerów służby czynnej i rezerwy, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej, KOP, straży więziennej - z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez ZSRR wschodniej części Polski. Jeńców z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, który stał się najbardziej znanym symbolem zbrodni, jeńców ze Starobielska - w Charkowie, zaś policjantów z Ostaszkowa - w Kalininie (ob. Twer). Ciała zamordowanych w Kalininie przewożono następnie do Miednoje i złożono w masowych grobach.