Media: Pożar na rosyjskim moście prowadzącym z Rosji na Krym  

Na zbudowanym przez Rosję moście prowadzącym na anektowany Krym wybuchł pożar - informuje w sobotę portal Ukraińska Prawda. Ogień wybuchł na kolejowej części przeprawy. Na most nie są wpuszczane pojazdy.

Ukraińska agencja Interfax-Ukraina podała w sobotę, powołując się na źródła, że eksplozja, do której doszło rankiem na moście zbudowanym przez Rosję na anektowany Krym, była operacją specjalną Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). SBU nie skomentowała tej opinii.

Ukraińska agencja UNIAN cytuje oświadczenie rosyjskiego Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego (NAK), który oświadczył, że na moście doszło do eksplozji samochodu ciężarowego. "Doprowadziło to to zapalenia się siedmiu cystern z paliwem w składzie kolejowym. Dwa odcinki samochodowe mostu częściowo się zawaliły" - oświadczył NAK.

Zarejestrowano moment wybuchu.

Jest i wideo z wybuchu na moście kerczeńskim

A oto skutki eksplozji:

A oto skutki eksplozji:

Propagandowe media rosyjskie twierdzą, że na moście zapaliła się cysterna z paliwem - podała Ukraińska Prawda.

Portal publikuje zdjęcia, które pojawiły się w mediach społecznościowych. Widać na nich ogień nad jednym z przęseł mostu i wielkie kłęby czarnego dymu.

SZ Ukrainy złożyły Putinowi najlepsze życzenia z okazji 70 urodzin! Było dużo fajerwerków!

Most na Krym zarwany - kolejowy definitywnie zniszczony drogowy minimum w połowie jezdni.

Most na Krym zarwany - kolejowy definitywnie zniszczony drogowy minimum w połowie jezdni.

Są i takie nawiązania do wczorajszych 70. urodzin Władimira Putina:

Są i takie nawiązania do wczorajszych 70. urodzin Władimira Putina:

Most Krymski, zbudowany w 2018 roku nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę.

Today is meme day. pic.twitter.com/746COXCGzT — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 8 października 2022

