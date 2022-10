O zjawisku powrotu do Kościoła katolików, którzy od niego odeszli m.in. z powodu pandemii, poinformowała platforma Yahoo. Według niej, parafie w różnych diecezjach opierają się tu na 6-tygodniowym programie „Inviting Catholic Home” (Zaproszenie katolików do domu). Opracowała go już w 2014 r. świecka osoba Sally Mews, która wcześniej sama odeszła z Kościoła, po czym do niego powróciła.