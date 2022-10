Odpowiadając na pytanie o powody przedłużenia synodu, s. Becquart zwróciła uwagę na cel synodu, którym jest „synodalne nawrócenie Kościoła”. Dla osiągnięcia go „jeden rok to za mało, a i dwa zapewne nie wystarczą”. Siostra podsekretarz podkreśliła jednak, że „dłuższy czas będzie pomocny, by pójść dalej, bo ten synod jest procesem, a nie pojedynczym wydarzeniem”.

Konsultacje synodalne były radosnym doświadczeniem dla ludzi

„Po raz pierwszy w historii Kościoła mamy synod włączający wszystkich wiernych. W informacjach zwrotnych jakie otrzymaliśmy w podsumowaniach, ludzie mówią, że było to dla nich radosne doświadczenie i chcą kontynuacji tego słuchania i dialogu. Wielu pisało o odczuciu tego, że Kościół nie składa się tylko z biskupów, ale także z nich samych. Pod koniec października opublikujemy dokument dla etapu kontynentalnego, który zawiera informacje zwrotne ze wszystkich dotychczasowych syntez synodalnych. Jest to dokument powstały naprawdę ze słuchania; nie jest to traktat teologiczny ani katechizm, jest to mapa do kontynuowania wspólnej podróży. Po publikacji zostanie on wysłany do wszystkich Kościołów lokalnych z zachętą do podjęcia dyskusji i przysłania informacji zwrotnej. Jest to dokument dla spotkania kontynentalnego, które będzie mieć miejsce między styczniem, a marcem. Łącznie będzie siedem zgromadzeń kontynentalnych: pięć dla poszczególnych kontynentów oraz jedno dla Ameryki Północnej i jedno do Bliskiego Wschodu.“