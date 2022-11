Korea Płn. wystrzeliła pocisk balistyczny, alarm w Japonii  

Korea Płn. wystrzeliła w czwartek rano, czasu lokalnego co najmniej jeden pocisk balistyczny nieokreślonego bliżej rodzaju - poinformowała armia Korei Płd. Pocisk wystrzelono w kierunku wschodnim. Według władz japońskich przeleciał on nad terytorium Japonii i spadł do Oceanu Spokojnego.