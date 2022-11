W poniedziałek w Seulu Sasin i Lee podpisali memorandum ws. poparcia powstania w Pątnowie elektrowni jądrowej w technologii koreańskiej, a list intencyjny w sprawie jej budowy podpisały KHNP, ZE PAK i PGE. Ma to być projekt biznesowy, realizowany równolegle do rządowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

"Będzie to jeszcze przedmiotem rozmów między firmami, ale zakładam, że elektrownia będzie własnością trzech podmiotów, a KHNP będzie współwłaścicielem w zakresie adekwatnym do zaangażowanego kapitału. To te trzy podmioty (PGE, ZE PAK, KHNP - PAP) dopiero ustalą, jaki będzie wkład kapitałowy poszczególnych partnerów" - wyjaśnił wicepremier.