W najbliższym czasie chcemy złożyć wniosek o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jestem spokojny o te środki, jestem przekonany, że one do Polski trafią - powiedział w czwartek w Berlinie premier Mateusz Morawiecki.

Pod koniec sierpnia premier Morawiecki mówił, iż zakłada, że pierwszy wniosek o wypłatę środków z KPO zostanie złożony w ciągu dwóch miesięcy, do końca października czy początku listopada.

Szef rządu, przebywający obecnie w stolicy Niemiec na Szczycie Bałkanów Zachodnich, podczas czwartkowej rozmowy z dziennikarzami pytany był m.in. o to, jaka jest strategia rządu ws. Krajowego Planu Odbudowy (KPO). "Jesteśmy dosłownie na ukończeniu przygotowania wniosku" - odpowiedział szef polskiego rządu.

Podkreślił, że w czwartek rano rozmawiał z odpowiedzialnym za to ministrem funduszy i polityki regionalnej Grzegorzem Pudą. "(Minister Puda) Twierdzi, że w końcu w ciągu 2-3 tygodni ten wniosek będzie możliwy do złożenia. Ja wolę ostrożnie powiedzieć, że w najbliższym czasie chcemy ten wniosek złożyć" - zaznaczył premier.

Przekazał również, że w przyszłym tygodniu na kolejne rozmowy w tym temacie jedzie do Brukseli minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. "Mamy oczywiście szereg tematów otwartych z Unią Europejską. Jednym z tych tematów jest Next Generation EU, czyli Krajowy Program Odbudowy" - zaznaczył.

"Wierzę, że możemy się cały czas porozumieć, ale nie czekamy na to porozumienie i rzeczywiście rozpoczęliśmy sami realizację tych projektów, które są częścią KPO. Prefinansujemy je z polskiego funduszu rozwoju. Już teraz ministerstwa mają popodpisywane umowy, więc ja nie mam tutaj niepokoju" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak jednocześnie wskazywał, "później, wraz z wychodzeniem z inflacji, gdy potrzeba będzie więcej środków na coraz więcej projektów infrastrukturalnych, chcemy wychodzić z kryzysu poprzez inwestycje". "A więc na pewno bardzo mocno te środki byłyby nam również przydatne" - dodał.

"Ja jestem spokojny o te środki, jestem przekonany, że te środki do Polski trafią" - zaznaczył premier.

KE na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy". Jednym z oczekiwań KE była likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co stało się w połowie lipca, gdy weszła w życie prezydencka nowela ustawy o SN. Wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełniają tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.

"Rzeczpospolita" podała w piątek, że wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO Polska będzie mogła złożyć dopiero po zakończeniu negocjacji. Według "Rz", rząd Mateusza Morawieckiego nie informował do tej pory opinii publicznej, że trzeba wynegocjować z Komisją Europejską "sposoby weryfikacji" spełniania przez Polskę kolejnych kamieni milowych, niezbędnych do pozyskania środków z KPO. A to kluczowe dla procedury wypłaty - napisał dziennik.