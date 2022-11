Papież: „cztery bliskości” w życiu i posłudze księdza  

Franciszek rozwinął ten temat w odniesieniu do życia księży, wymieniając cztery płaszczyzny dla formacji w seminariach: „bliskość wobec Boga na modlitwie, bliskość wobec biskupa, bliskość między księżmi i bliskość wobec Ludu Bożego”. Papież, który sam przeszedł formację i ma doświadczenie w kształceniu przyszłych księży, dzielił się także swoim osobistym doświadczeniem.

Papież: moją manią jest mówić o bliskości, ona jest stylem Boga i musi być stylem księdza

„Bo bycie formatorem nie jest łatwe, prawda? Za moich czasów wszyscy byliśmy wrzucani do jednego schematu: „dziś zajmujemy się tym, jutro tym, pojutrze tym itd.". Ten, który wytrwał do końca, został wyświęcony, a pozostali odpadali lub odchodzili. […] Dziś już tak nie jest, bo to inna epoka, inny człowiek, inny materiał. Są inni młodzi ludzie, inne troski; więc cóż, jesteśmy tam po to, by szkolić tych młodych ludzi. Mam taką manię, że mówię o bliskości, bo uważam, że trzeba iść do źródła tego, czym jest nasz Bóg. A Jego stylem jest bliskość. Bliskość. I to musi być zaraźliwe, czyli ksiądz, kleryk, kapłan musi być "blisko". Blisko kogo? Dziewczyn z parafii? A niektórzy są, są blisko, potem się żenią … Ale blisko kogo, blisko jak? Na tę bliskość Boga są dwa przymiotniki: Bóg jest blisko z miłosierdziem i z czułością. I księża musza być dobrymi ludźmi, miłosiernymi i z czułością. Nie możemy mieć księży, którzy […] nie umieją prowadzić dialogu, albo nie są zdolni do przytulenia dziecka, do pocałowania osoby starszej, albo po prostu nie potrafią «tracić czasu» na rozmowę z chorymi, ale zajmują się planami parafialnymi i to wszystko. Nie, to nie jest dobre. Bliskość, miłosierdzie i czułość.“