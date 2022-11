Papież: nasza wytrwałość odzwierciedla miłość Boga w świecie  

Ojciec Święty, mówiąc o wytrwałości, stwierdził, że nie polega ona na rodzaju „tępego trwania”, które nie czuje i nie myśli. Nie wyraża się ona również w nadmiernym rygoryzmie i sztywności wobec innych.

Papież – skupmy uwagę na tym, co nie przemija

„Jezus prosi nas, abyśmy byli «surowi», nieugięci, wytrwali w tym, na czym Jemu zależy, w tym, co się liczy. Ponieważ to, co naprawdę się liczy, wielokrotnie nie pokrywa się z tym, co przyciąga nasze zainteresowanie: często, jak ci ludzie w świątyni stawiamy na pierwszym miejscu dzieła naszych rąk, nasze osiągnięcia, nasze tradycje religijne i obywatelskie, nasze symbole sakralne i społeczne – zaznaczył Franciszek. – Te sprawy są dobre, ale przywiązujemy do nich zbyt wielkie znaczenie. Te rzeczy są ważne, ale przemijają. Natomiast Jezus powiada, że trzeba skupić się na tym, co pozostaje, aby nie poświęcać naszego życia na budowanie czegoś, co później zostanie zniszczone, jak ta świątynia, i aby nie zapomnieć o budowaniu tego, co się nie zawali, o budowaniu na Jego słowie, na miłości, na dobru. To nie przemija. Być wytrwałymi, być wymagającymi, być zdecydowanymi w budowaniu tego, co nie przemija.“