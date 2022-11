Orędzie papieża na 37. Światowy Dzień Młodzieży  

„Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39) - to hasło najbliższego 37. Światowego Dnia Młodzieży, który, z powodu przerwy spowodowanej pandemią, będzie odbywał się w dwóch wymiarach: we wspólnotach Kościoła na całym świecie, jako doroczny diecezjalny Światowy Dzień Młodzieży 20 listopada br. w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i w wymiarze międzynarodowym, w dn. 1-6 sierpnia 2023 r. w Lizbonie.

W Orędziu, przygotowanym na tę okazję i zamykającym cykl 3 przesłań papieża, inspirowanych biblijnym rozumieniem czasownika "powstać", Ojciec Święty zachęca młodych ludzi do wspólnej refleksji nad fragmentem Ewangelii wg św. Łukasza, opowiadającym o spotkaniu Maryi i Elżbiety, a także do tego, by po raz kolejny inspirowali się Maryją w codziennym stylu życia i w otwartości na potrzeby bliźnich. W medytacji nad biblijnym tekstem, zwraca uwagę na postawę młodej Maryi, która po zwiastowaniu nie skupia się na sobie, ale odważnie odpowiada na potrzeby swej starszej kuzynki Elżbiety, niosąc jej konkretną pomoc, ale przede wszystkim żywego Chrystusa. "Matka Boża jest wzorem młodych ludzi będących w ruchu, którzy nie trwają bierni przed lustrem, podziwiając swoje odbicie, ani nie wpadają w „pułapki” sieci. Jest ona całkowicie zwrócona ku temu, co na zewnątrz" - podkreśla. Zwraca też uwagę na pośpiech Matki Bożej i zachęca młodych ludzi, by zastanowili się, co motywuje ich do działania i, czy kierują się w życiu "dobrym pośpiechem", czy pośpiechem niewłaściwym, który jest źródłem lekkomyślnego i powierzchownego podejścia do życia i relacji międzyludzkich. "Drodzy młodzi, nadszedł czas, by z pośpiechem wyruszyć ku konkretnym spotkaniom, ku prawdziwemu przyjęciu tego, kto jest inny niż my, tak, jak dzieje się to w przypadku młodej Maryi i starszej już Elżbiety. Tylko w ten sposób będziemy mogli pokonać odległości dzielące pokolenia, klasy społeczne, kultury etniczne i wszelkiego rodzaju grupy oraz kategorie, a także wojny" - zachęca Ojciec Święty.

Papież zwraca też uwagę na biblijny czasownik "powstać", który łączy trzy ostatnie orędzia na ŚDM („Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego" (Łk 1, 38) w 2020 r. i „Wstań! Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (por. Dz 26, 16) w roku 2021), oznacza także powstanie do życia i zmartwychwstanie. Zachęca młodych ludzi, by na wzór Maryi przyjmować we własnym życiu obecność zmartwychwstałego Chrystusa i odważnie wybierać życie. Wyraża też nadzieję, że najbliższe spotkanie młodych w Lizbonie będzie okazją do kolejnego "powstania do życia" młodych ludzi, a wraz z nimi całych społeczeństw. "W tych ostatnich, tak trudnych czasach, kiedy ludzkość, doświadczona już traumą pandemii, rozdzierana jest dramatem wojny, Maryja otwiera dla wszystkich – a zwłaszcza dla was, ludzi młodych tak, jak ona – drogę bliskości i spotkania. Mam nadzieję i głęboko wierzę w to, że doświadczenie, które stanie się udziałem wielu z was w Lizbonie, w sierpniu przyszłego roku, stanie się nowym początkiem dla was młodych, a wspólnie z wami także dla całej ludzkości" - pisze Ojciec Święty.