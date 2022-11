Kard. Grech: Kościół w Indiach ma wizję ewangelizacyjną  

Indie są krajem, gdzie mieszka niewiele mniej niż 1,4 mld ludzi, co stanowi prawie dwukrotność liczby Europejczyków. Katolicy, których żyje tam w przybliżeniu 20 mln, to ok. 1,5 proc. całej populacji. Jak zaznacza kard. Grech, „pomimo faktu, że mamy tutaj do czynienia z Kościołem stanowiącym mniejszość w społeczeństwie, to jednak jest on żywy, pełny entuzjazmu i posiada wizję ewangelizacyjną”.

Widzę jak biskupi indyjscy starają się budować mosty