Abp Szewczuk: wszystkim pomoże duchowe przygotowanie do świąt  

Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zauważył, jak ważne jest wychowanie etyczne, również w czasach wojny. Wskazał, że całe społeczeństwo powinno chronić podstawowe wartości moralne i przekazywać je następnym pokoleniom. Następnie hierarcha zwrócił uwagę na rozpoczynający się dziś zgodnie z tradycją bizantyjską i kalendarzem juliańskim okres przygotowania do Bożego Narodzenia zwany „postem Filipowym”.

Abp Szewczuk: niech czas postu przed Świętami będzie błogosławiony dla całego narodu

„Post przed Świętem Narodzenia to post radosnego oczekiwania – oczekiwania na przyjście w ciele między nas naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech ów czas będzie czasem duchowych dokonań, czasem, kiedy naprawdę postaramy się zwyciężyć nad złem w naszym sercu. Koniecznie w tym okresie potrzeba przystąpić do sakramentu spowiedzi świętej. Najlepiej zrobić tak na początku postu i opracować razem ze swoim ojcem duchownym program tego 40-dniowego czasu; zrozumieć, jakiego typu leczenia, jakiego typu uzdrowienia potrzebujecie wy sami, jakiego typu ćwiczenia duchowe czy różne ascetyczne sposoby walki z własnymi grzechami lub wadami by wam pomogły, aby ów czas modlitwy i postu był błogosławionym czasem dla całego naszego narodu – mówił abp Szewczuk. – W tym okresie ofiarujmy swoje duchowe wysiłki, nasze modlitwy za zwycięstwo ukraińskiego ludu w owej nierównej walce, za nasze ukraińskie wojsko. I dziś prosimy: Boże, błogosław Ukrainę, błogosław ukraińskie dzieci, błogosław nasze dziewczyny i chłopaków na froncie, błogosław wszystkich, którzy dzisiaj gwarantują pokojowe elementy życia, funkcjonowanie infrastruktury naszych miast oraz wiosek, dbają o to, żebyśmy mieli światło czy ciepło. Boże, błogosław Ukrainę Twoim sprawiedliwym, niebiańskim pokojem!“