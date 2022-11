Po raz pierwszy w historii liczba osób deklarujących się jako chrześcijanie spadła poniżej 50 proc. i wyniosła 46,2 proc., czyli 27,5 mln. Oznacza to spadek o 13,1 proc. w stosunku do 2011 roku, gdy za chrześcijan uznało się 59,3 proc. mieszkańców Anglii i Walii, czyli 33,3 mln.

Nadal jednak chrześcijanie są największą grupą religijną w tych dwóch częściach składowych Wielkiej Brytanii. Na drugim miejscu znalazły się osoby bez przynależności religijnej. W latach 2011-2021 ich liczba wzrosła z 14,1 mln (25,2 proc.) do 22,2 mln (37,2 proc.).

Natomiast niemal wszystkie inne religie, poza chrześcijaństwem, zanotowały wzrost liczby wiernych. Liczba muzułmanów zwiększyła się z 4,9 proc. do 6,5 proc. mieszkańców, liczba hinduistów z 1,5 proc. do 1,7 proc., liczba sikhów z 0,8 proc. do 0,9 proc., a liczba buddystów z 0,4 proc. do 0,5 proc. Jedynie liczba wyznawców judaizmu pozostała stabilna na poziomie 0,5 proc.