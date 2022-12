Watykan: Silny deszcz spowodował kolejne szkody w Pałacu Apostolskim  

Dziennik „Il Messagero” poinformował 6 grudnia, że woda ponownie wdarła się do wnętrza budynku. Musi to budzić zaniepokojenie, gdyż już podczas poprzedniego przecieku odpadły kawałki z sufitu. Eksperci obawiali się wtedy, że woda mogła przeniknąć także do wiekowych dębowych belek powyżej stropu.

Jeszcze do niedawna w Sala Regina papież przyjmował np. ambasadorów, obecnie jednak jest ona nieczynna ze względu na problemy związane z zawilgoceniem. Trwają tam prace konserwatorskie. Sala Królewska o rozmiarach 40x12 metrów znajduje się między Kaplicą Paulińską, Kaplicą Sykstyńską i Sala Ducale (Salą Książęcą). Autorem znajdujących się tam stiuków jest jeden z uczniów Rafaela, a jednym z twórców fresków jest Giorgio Vasari (1511-74).