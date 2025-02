Jubileusz świata mediów pierwszym wielkim wydarzeniem Roku Świętego  

Kilka tysięcy osób weźmie udział w Watykanie w pierwszym wielkim wydarzeniu Roku Świętego - Jubileuszu świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji, rozpoczynającym się w piątek. Jego uczestnicy spotkają się z papieżem Franciszkiem. Na to trzydniowe, międzynarodowe spotkanie przybędzie ok. 30 osób z Polski.

Na Jubileusz zaproszono dziennikarzy, menedżerów, twórców wideo, przedstawicieli mediów społecznościowych, techników, informatyków. Jego inauguracja odbędzie się w uroczystość patrona dziennikarzy - świętego Franciszka Salezego. W piątek po południu w bazylice świętego Jana na Lateranie odbędzie się liturgia pokutna, a następnie międzynarodowa msza.

W sobotę rano uczestnicy Jubileuszu świata mediów przejdą przez Drzwi Święte bazyliki watykańskiej. Około południa spotkają się z papieżem Franciszkiem w Auli Pawła VI.

Wcześniej w tej sali papieskich audiencji odbędzie się debata z udziałem filipińskiej dziennikarki Marii Ressy - laureatki Pokojowej Nagrody Nobla w 2021 roku i irlandzkiego pisarza, dziennikarza Columa McCanna. Wydarzenie to poprowadzi znany włoski dziennikarz Mario Calabresi.

Wystąpi również włoski wirtuoz skrzypiec Uto Ughi.

Po południu w różnych punktach Rzymu odbędą się debaty i spotkania na temat mediów i komunikowania.

Wikariat Wiecznego Miasta zorganizuje debatę pod hasłem "Dziennikarstwo jako misja, dawanie głosu tym, którzy go nie mają na peryferiach ludzkości".

"Dziennikarstwo w służbie demokracji" - to spotkanie przygotowane między innymi przez stowarzyszenia prasy włoskiej i zagranicznej.

Biuro Komunikacji Społecznej Konferencji Episkopatu Włoch zaprasza na dyskusję "Komunikowanie nadziei i pokoju".

Uczestnicy Jubileuszu wezmą też udział w spotkaniu: "Od rywalizacji do współpracy. Nowe media wektorami nadziei dla młodych ludzi w skonfliktowanym świecie" oraz w konferencji na temat komunikowania wiary w erze cyfrowej.

W Niedzielę Słowa Bożego papież będzie przewodniczyć w bazylice Świętego Piotra mszy, w której wezmą udział reprezentanci świata mediów i komunikacji.

Przed tą jubileuszową pielgrzymką do Rzymu watykańska Dykasteria ds. Komunikacji podkreśliła: "Nie możemy łudzić się, że zbudujemy dobrą komunikację lekceważąc zło, ale możemy zmienić perspektywę, jeśli postanowimy opowiadać o iskrach światła, które są zawsze w każdej historii i które można zawsze dostrzec nawet w najmroczniejszych sytuacjach".

Urząd zachęcił media do tego, by przedstawiały również "historie nadziei".

Przybyli z Polski uczestnicy zorganizowanego w ramach Roku Świętego - Jubileuszu świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji wzięli w czwartek udział w mszy przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice watykańskiej. Metropolita łódzki kardynał Grzegorz Ryś apelował do ludzi mediów o otwartość i bliskość.

„Chcesz głosić prawdę? Jesteś do niej wezwany? Komu? Ile masz w sobie otwartości na każdego? Na ile masz w sobie otwartości na tych, którzy są nazywani poganami?” - mówił w kazaniu kardynał Ryś.

Metropolita łódzki, cytowany przez portal Vatican News, podkreślił: "Nie mówmy do ludzi, jeśli nie chcemy być z nimi blisko. Nie mówmy do ludzi, jeśli nie chcemy uczestniczyć w ich życiu. Nie mówmy do ludzi, jeśli chcemy być niedotykalni".

Zapytał: "Co z takiego słowa, które nie buduje relacji, które nie uczestniczy, które jest zawsze na dystans, co z takiego słowa?”.