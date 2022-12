PAMIĘTAJMY O MĘCZENNIKACH   

W dniach 14-15 grudnia 2022 r. odbędzie się Kongres 108 błogosławionych męczenników II Wojny Światowej. Jest to druga edycja wydarzenia, pierwsza miała miejsce w 2019 roku w Gdańsku. Tym razem prelegenci i goście spotkają się w historycznych budynkach we Zespołu Katedralnego we Fromborku.