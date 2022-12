Papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski przybył w poniedziałek do Lwowa dużym furgonem z transportem prawie 40 generatorów prądu i koszulek termicznych dla ludności. Dary te zbiera kierowana przez niego Dykasteria do spraw Posługi Miłosierdzia, by pomóc Ukraińcom przetrwać zimę.