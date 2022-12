W komunikacie przypomniano, że w Iraku, Syrii, na Ukrainie, w Armenii i Etiopii wspólnoty chrześcijańskie, które znajdują się na linii konfliktów, borykają się z kryzysami rzadko spotykanej przemocy. Poprzez swoje działania humanitarne i pomimo dyskryminacji, której doświadczają, chrześcijanie Wschodu pozostają w służbie różnych grup ludności.

Przypomniano, że kanały publiczne (France Television, Radio France) emitują wspomniany spot, jak również paryskie metro. Ponadto inne media francuskie oferują stowarzyszeniu darmowe spoty pod koniec roku.

L'Œuvre d'Orient jest stowarzyszeniem działającym na podstawie francuskiej ustawy z 1901 r., w interesie ogólnym, mocno przywiązanym do republikańskiej świeckości, poszanowania wszystkich religii i wolności słowa. Dzieło nie chciało się angażować w publiczne kontrowersje i ubolewa nad niemożnością dialogu i bycia zrozumianym. Jej apele do prezydium Arte pozostały bez odpowiedzi. W związku z pilnymi potrzebami tych chrześcijan Wschodu L'Œuvre d'Orient zwraca się do Prezydium Arte o ponowne rozpatrzenie swojego stanowiska – czytamy w komunikacie.