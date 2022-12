Kard. Nichols: Bóg dał nam jednoznaczną, publiczną deklarację  

„Bóg nie jest zamknięty w niedostępnym dla nas pałacu, lecz jest na wyciągnięcie ręki dla każdego, leżąc w stajence” – mówi kard. Vincent Nichols, arcybiskup Westminster. W przekazanym Radiu Watykańskiemu przesłaniu świątecznym podkreśla, że Wcielenie stanowi jedyny w swoim rodzaju znak Bożej miłości, który można przyrównać do przysięgi małżeńskiej.

Kard. Nichols: Bóg czyni jednoznaczną, publiczną deklarację swojej miłości do każdej osoby

„Kiedy wkraczamy w czas tego wielkiego święta, jakim jest Boże Narodzenie, towarzyszy mi jedna, szczególna myśl. Poprzez Wcielenie przedwiecznego Słowa Bóg czyni jednoznaczną, publiczną deklarację swojej miłości do każdej osoby. Oczywiście, Bóg objawiał tę miłość wcześniej, ale przesłanie pozostawało wówczas ukryte w chmurze albo zaciemnione przez posłańców, lub też zagubione w toku skomplikowanej historii. Teraz jednak jest jednoznaczne, jasne, publiczne, dane w naszym ciele. Może należy przyrównać tę deklarację do przysięgi między małżonkami. Modlę się o to, żeby w nadchodzące święta wasze serca były pełne odczucia tego daru miłości dla każdego z nas, i aby naszą odpowiedź stanowił hojny dar z siebie samych. Wesołych Świąt!“