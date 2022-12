Orszaki Trzech Króli 2023 pod hasłem "Niechaj prowadzi nas gwiazda!"  

Orszaki Trzech Króli 2023 odbędą się 6 stycznia w ok. 800 miastach w Polsce i na świecie. Tym razem wydarzeniu będzie towarzyszyło hasło "Niechaj prowadzi nas gwiazda!". Przygotowano pół miliona tekturowych koron i dwieście tysięcy śpiewników.

Orszaki Trzech Króli 2023 odbędą się pod hasłem "Niechaj prowadzi nas gwiazda!". Organizatorzy pragną zwrócić uwagę na gwiazdę, która była znakiem i przewodnikiem dla mędrców w drodze do Jezusa. "Wędrując za gwiazdą będziemy śpiewać kolędy i zastanawiać się nad znaczeniem tego znaku wspomnianego w Ewangelii wg św. Mateusza. Chcemy także w ten sposób włączyć się w obchody Roku Kopernikańskiego" - zaznaczono w komunikacie.

W Warszawie zgodnie z tradycją orszak wyruszy z Placu Zamkowego o godz. 12.00. "Tuż przed nimi do warszawskiego Betlejem wyjdą: Maryja brzemienna, Józef i osiołek. Eskortę Matki Bożej będzie stanowić pojazd z wojownikami Legionu Rzymskiego. Orszak rozpocznie się od tańców dwóch smoków chińskich, aniołów oraz karawany wielbłądów.

Mędrcy o godz. 12.30 dotrą do Stajenki na pl. Piłsudskiego, gdzie pokłonią się Jezusowi oraz złożą Mu dary. Obecni na placu zatańczą poloneza do melodii kolędy "Bóg się rodzi". Następnie zaplanowane jest wspólne kolędowanie w języku polskim i ukraińskim. Uczestnikom będzie towarzyszył zespół wokalno-instrumentalny Three Kings Band + Przyjaciele z Ukrainy.

"Solidaryzując się z uchodźcami z Ukrainy chcemy, by choć przez chwilę poczuli się jak w domu, otoczeni świąteczną atmosferą. Razem z nimi będziemy śpiewać Jezusowi, dlatego kolędy polskie przeplatać będziemy ukraińskimi" - wskazali organizatorzy. Zwrócili uwagę, że 6 stycznia prawosławni obchodzą Wigilię przed Bożym Narodzeniem. "Dla uczestników orszaku w Warszawie Fundacja Uskrzydlamy przygotuje wyśmienite potrawy wigilijne - kutię i ukraińską wigilijną kapustę" - poinformowano w komunikacie.

W tym roku Fundacja Orszak Trzech Króli zaprasza dzieci do napisania listu do Dzieciątka Jezus. "W pięknie ozdobionym liście i kopercie można przesłać ważne prośby do Jezusa, który urodził się w stajence" - czytamy w komunikacie. Wyjaśniono, że w listach najmłodsi mają wyrazić intencje, w których 2 lutego 2023 r. na koniec okresu kolędowania zostanie odprawiona msza św.

W Warszawie w czasie Orszaku Trzech Króli wszystkie listy zostaną włożone do wiklinowego kosza i zaniesione do szopki, gdzie zostaną złożone u stóp Dzieciątka Jezus. "Listy można przynieść 6 stycznia na plac Zamkowy w godzinach 11.30-12.15" - dodano.

Zwyczaj pisania listów do Dzieciątka Jezus pochodzi z Rzymu, gdzie na wzgórzu Campidoglio, w Kościele Matki Bożej Ołtarza Niebiańskiego (Ara Coeli) znajduje się figurka Bambino Gesu.

Od wielu lat przy okazji Orszaku Trzech Króli organizowana jest zbiórka pieniędzy na cele dobroczynne. Zebrane fundusze trafią na szkołę zawodową Eastlands w Nairobi, stolicy Kenii. Placówka znajduje się w jednej z biedniejszych dzielnic Nairobi - Donholm i jest otoczona slumsami. Uczęszcza do niej 450 uczniów, którzy uczą się elektryki, fotowoltaiki, hydrauliki oraz mechaniki pojazdów.

Przypadająca w Kościele katolickim 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywana jest także +świętem Epifanii+ lub +świętem Trzech Króli+. Jest ona jednym z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół - (w III wieku w Kościele Wschodnim, zaś w IV wieku w Kościele Zachodnim). Od 2011 roku jest to w Polsce dzień wolny od pracy, podobnie jak i w innych krajach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy Szwajcarii.

Obchodom uroczystości towarzyszy wystawianie jasełek oraz tzw. widowisk herodowych. Pierwszy Orszak Trzech Króli w Polsce ruszył w roku 2009. W 2020 roku w wydarzeniu wzięło udział ok. 1,3 mln uczestników w 872 miejscowościach w kraju. Podobne orszaki organizowane są obecnie także za granicą. Najważniejszym punktem świętowania jest msza święta, która rozpoczyna lub kończy orszak.