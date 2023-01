La salma di #BenedettoXVI esposta dalle 9 alla venerazione dei fedeli a San Pietro. Una lunga coda di pellegrini, in fila già dalle prime ore del mattino, è andata a rendere omaggio al Papa emerito pic.twitter.com/TElfZvknzr — Vatican News (@vaticannews_it) 2 stycznia 2023

Prezydent Republiki Sergio Mattarella i premier włoskiego rządu Giorgia Meloni oddali dziś rano hołd zmarłemu w Sylwestra papieżowi seniorowi Benedyktowi XVI, którego ciało od dziś do środy jest wystawione w Bazylice św. Piotra.

Od świtu dziesiątki osób ustawiają się w kolejce przy bramach wejściowych na plac św. Piotra, by na chwilę pożegnać Josepha Ratzingera. Jego ciało ubrane w czerwoną szatę papieską, z mitrą biskupią na głowie zostało przywiezione dziś rano z klasztoru Mater Ecclesiae, gdzie mieszkał od czasu ustąpienia z papieskiego urzędu w 2013 r. Podczas prywatnej ceremonii trumnę złożono przed głównym ołtarzem, Konfesją św. Piotra. Po obu stronach Gwardia Szwajcarska trzyma wartę honorową.

Bazylika Watykańska jest otwarta dziś od 9.00 do 19.00, jutro i pojutrze od 7.00 do 19.00. W ciągu trzech dni spodziewanych jest od 30 do 35 tysięcy osób dziennie.

Przy trumnie początkowo czuwał prywatny sekretarz papieża seniora abp Georg Gänswein, konsekrowane świeckie kobiety z „Memores Domini", które przez lata opiekowały się Benedyktem XVI, oraz jego lekarz Patrizio Polisca.

W czwartek, 5 stycznia, papież Franciszek odprawi Mszę św. żałobną na Placu św. Piotra o godz. 9.30. "Na 5 stycznia, dzień pogrzebu, przewidujemy napływ około 50-60 tysięcy osób" - powiedział prefekt Rzymu Bruno Frattasi.

Polskie małżeństwo powiedziało PAP: "Przyjechaliśmy nacieszyć się Rzymem po pandemii i powitać nowy rok, a tymczasem trafiliśmy na taki historyczny moment. Jutro ustawimy się w kolejce do bazyliki Świętego Piotra, by oddać hołd papieżowi Benedyktowi, którego witaliśmy w Polsce 16 lat temu".