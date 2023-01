Australian Open - porażka Zielińskiego i Nysa w finale debla  

Występ w wielkoszlemowym finale to największy sukces w karierze 26-letniego Polaka. Mający w dorobku dwa tytuły w grze podwójnej Zieliński (oba w Metz, w 2021 roku w parze z Hubertem Hurkaczem, a rok później z Nysem) w Wielkim Szlemie do tej pory najdalej dotarł w ubiegłorocznym US Open, kiedy z Nysem zatrzymali się na ćwierćfinale.

Zieliński nie zdołał zostać trzecim polskim triumfatorem gry podwójnej w Australian Open. W 1978 roku po tytuł sięgnął Wojciech Fibak, który grał wspólnie z Australijczykiem Kimem Warwickiem, a w 2014 roku mistrzami zostali Łukasz Kubot i Szwed Robert Lindstedt.

Obie pary doskonale serwowały. O wygranej Australijczyków w pierwszym secie zadecydował jedyny moment słabości polsko-monakijskiej pary w tym elemencie, który pojawił się w czwartym gemie.

W drugiej partii żaden z duetów nie miał nawet jednej okazji do przełamania i potrzebny był tie-break. Australijczycy uzyskali mini break, który dał im prowadzenie 3-1. Zieliński i Nys doprowadzili do remisu 4-4, ale trzy kolejne punkty padły łupem rywali, którzy po godzinie i 25 minutach mogli się cieszyć ze zwycięstwa.

Australijczycy przez lata zdominowali rywalizację deblistów i mają najwięcej triumfów w tych zawodach. Przed rokiem finał był wewnętrzną sprawą gospodarzy, a zwyciężyli Nick Kyrgios i Thanasi Kokkinakis, którzy otrzymali od organizatorów "dziką kartę". Hijikata i Kubler wspólnie grali po raz pierwszy, a ich występ w Melbourne także był możliwy dzięki "dzikiej karcie".

Awans do finału spowodował, że w poniedziałkowym notowaniu rankingu deblistów Zieliński przesunie się z 36. na najwyższą w karierze 16. pozycję, a Nys z 40. na 22. Jeszcze większe wrażenie robi awans Australijczyków - Hijikaty z 277. miejsca na 35., a Kublera ze 166. na 33.

Wcześniej zmagania w grze podwójnej zakończyli Alicja Rosolska, w parze z Nowozelandką Erin Routliffe, oraz Magda Linette, której partnerką była Chinka Xiyu Wang. Rosolska i Zieliński odpadli również w 1. rundzie miksta; oboje grali z zagranicznymi partnerami.

Wynik finału debla:

Jason Kubler, Rinky Hijikata (obaj Australia) - Jan Zieliński, Hugo Nys (Polska, Monako) 6:4, 7:6 (7-4).