W poniedziałek nad ranem południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Zginęło blisko 1,5 tys. osób. Jak poinformowała w poniedziałek turecka rządowa agencja ds. sytuacji nadzwyczajnych i klęsk żywiołowych (AFAD), ranne są 7634 osoby. Co najmniej 810 osób zginęło w Syrii - podało ministerstwo zdrowia w Damaszku.

Z komunikatu przekazanego PAP wynika, że w Aleppo, które mocno ucierpiało w czasie trzęsienia ziemi, potrzebna jest pomoc humanitarna, w tym ciepłe koce, materace i żywność, oraz schronienie dla tych, których domy zostały zniszczone. Obecnie w 27 szkołach i obiektach przebywa 5000 przesiedleńców.

Cytowany w komunikacie dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki podkreślił, że zadaniem Caritas jest "dotarcie z pomocą do ofiar trzęsienia ziemi w krajach i tak już doświadczonych przez los".

Autorzy komunikatu poinformowali, że Caritas Polska organizuje zbiórkę dla ofiar katastrofy. Przypomnieli, że organizacja jest obecna w Syrii od lat, a dzięki współpracy z obecną na miejscu organizacją partnerską, obejmuje wsparciem najbiedniejszych jej mieszkańców w ramach programu Rodzina Rodzinie.

"Caritas Polska działa w regionie Bliskiego Wschodu od wielu lat, od Jordanii po Jemen. Naszym flagowym programem jest Rodzina Rodzinie, w ramach którego ubogie rodziny libańskie, syryjskie, palestyńskie i irackie otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe. W Libanie i w Syrii wspieramy również placówki edukacyjne" - mówił szef misji Caritas Polska w Syrii i w Libanie Dominik Derlicki.

Przypomniał, że Syryjczycy wciąż mierzą się z pozostałościami po wieloletniej i wyniszczającej wojnie: bezrobociem, brakiem towarów i biedą. "Trwa walka o powrót do normalności, której częścią jest dostęp do edukacji. Niestety wiele syryjskich szkół zostało zniszczonych lub potrzebuje remontu, dlatego nadal część dzieci nie korzysta z nauki. Brak edukacji kładzie się cieniem na przyszłości kraju, dlatego Caritas od lat prowadzi w Syrii program Szkoła Szkole, polegający na przekazywaniu środków i pomocy materialnej kilku placówkom edukacyjnym, dzięki którym stało się możliwe rozpoczęcie zajęć" - napisali autorzy komunikatu.

Dominik Derlicki przekazał, że w wyniku dzisiejszego trzęsienia ziemi ucierpiała co najmniej jedna ze wspieranych szkół.

Akcję można wesprzeć wpłacając darowiznę przez stronę caritas.pl, wpłacając dowolną kwotę na konto nr 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem POMOC, lub wysyłając SMS o treści POMOC pod numer 72052 (koszt 2,46 zł).

Epicentrum trzęsienia, które nastąpiło w poniedziałek o godz. 4.17 czasu lokalnego (godz. 2.17 w Polsce), znajdowało się na głębokości 10 km, 37 kilometrów na północny zachód od liczącego ok. 2 mln mieszkańców tureckiego miasta Gaziantep, położonego blisko granicy z Syrią - przekazało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Pierwotne wstrząsy miały magnitudę 7,8. Po nich doszło do co najmniej 20 wstrząsów wtórnych; najsilniejsze o magnitudzie 6,6. Wstrząsy odczuwalne były także w Egipcie, Libanie i na Cyprze.