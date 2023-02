Tak trzeba kształtować wychowanie każdego człowieka od dzieciństwa, aby każdy z nas był tym dobrym Samarytaninem, umiał zauważyć cierpienie innego człowieka – powiedział bp Romuald Kamiński podczas konferencji prasowej 8 lutego, którą zorganizowano w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie przed Światowym Dniem Chorego, obchodzonym w Kościele 11 lutego. Po spotkaniu bp Romuald Kamiński przekazał do kaplicy szpitalnej Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kard. Wyszyńskiego relikwie patrona szpitala – bł. Wyszyńskiego i św. Alojzego Orione.

Konferencję rozpoczął bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia, który zaprezentował orędzie papieża Franciszka na 31. Światowy Dzień Chorego. W tym roku papież jako hasło wybrał słowa z Ewangelii św. Łukasza: „«Miej o nim staranie». Współczucie jako synodalna realizacja uzdrowienia”.

- Tak trzeba kształtować wychowanie każdego człowieka od dzieciństwa, aby każdy z nas był tym dobrym Samarytaninem, umiał zauważyć cierpienie innego człowieka, ale nie tylko zauważyć, ale i przyjść z pomocą – podkreślił biskup.

Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prof. Łukasz Szumowski, także odniósł się do orędzia papieża Franciszka. Zauważył, że osobą, która zajęła się chorym był człowiek wykluczony, Samarytanin. Podkreślił, że lekarze pomagają chorym, ale też osoba chora pomaga lekarzom: „pomaga im zrozumieć swoje człowieczeństwo”. Dyrektor zwrócił uwagę na wartości, które judaizm i chrześcijaństwo wnoszą w pomoc ludziom cierpiącym i które warto poznawać choćby tylko rozumem, jeśli ktoś jest osobą niewierzącą.

Prof. Adam Kobayashi, kierownik Zakładu Farmakologii Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW, konsultant wojewódzki ds. neurologii, zaprezentował refleksję na temat: „Bezbronność chorego apelem o spotkanie z profesjonalizmem i empatią”.

Prof. Kobayashi rozpoczął swoje wystąpienie od nakreślenia stanu psychicznego chorego, który trafia do szpitala. Jest to osoba, która cierpi, jest w dużym lęku, ma poczucie bezbronności. Profesor odwołując się do swojego doświadczenia, zauważył, że większość pacjentów jest zdezorientowanych, czego konsekwencją są różnorakie lęki: lęk o siebie, lęk przed śmiercią, lęk o bliskich.

– Pacjent zwraca się do lekarzy nie tylko dlatego, że cierpi, ale też dlatego, że się boi - mówił lekarz. Podkreślił, że pacjent stanowi całość, trzeba pomóc mu medycznie, ale też psychologicznie. – Nastawienie pacjenta, jego stan psychiczny, wpływa na układ immunologiczny, dlatego gdy zachowamy się z empatią, zaradzimy jego lękom, pacjent wtedy lepiej może sobie poradzić z chorobą – zauważył prof. Kobayashi.

Profesor Kobayashi, który jest także pedagogiem, wykładowcą UKSW, zaznaczył, że ważne jest wpojenie studentom znaczenia empatii, czyli współodczuwania, w kontakcie z pacjentem. Przytoczył powiedzenie, że nie można być dobrym lekarzem, jeśli nie było się nigdy chorym. – Problem choroby wnika głęboko w psychikę pacjenta, dlatego lekarz musi rozeznać problem chorego nie tylko w sensie medycznym, ale i psychologicznym – zaznaczył.

Przytoczył też słowa lekarki akademickiej, która powiedziała, że uczy medyków po prostu mówić pacjentom „dzień dobry”. – Pacjent musi odczuć, że jest podmiotem – podkreślił dr Kobayashi.

W konferencji wziął udział także jeden z pacjentów, który 13 lat temu przeszedł w Instytucie Kardiologii zabieg transplantacji serca - Jarosław Cyrynger. Wspominał swoje doświadczenie pobytu w szpitalu, kiedy czekał na tę poważną operację. Zetknął się wtedy z pacjentami, którzy spełnili wobec niego jakby rolę dobrego Samarytanina, przynieśli butelkę z wodą, pocieszyli, opowiadali, jak przeszli zabieg, dodawali otuchy.

Obecnie Jarosław Cyrynger działa w Stowarzyszeniu Transplantacji Serca im. prof. Zbigniewa Religi. Do Fundacji należą osoby nawet z dużym stażem lat po transplantacji, niektórzy z 30-letnim. Starają się docierać do szkół medycznych, studentów kierunków medycznych, uwrażliwiając na psychiczne potrzeby chorych, ale docierają też ze słowem wsparcia i otuchy do pacjentów. Dziś odwzajemniają wobec innych samarytańską pomoc niegdyś im okazaną.

Dziennikarze uczestniczący w konferencji mieli też możliwość odwiedzenie niektórych oddziałów szpitalnych.

Konferencję zakończyło przekazanie do kaplicy szpitalnej relikwii bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, patrona Narodowego Instytutu Kardiologii w Aninie, i św. Alojzego Orione. Biskup Kamiński przekazując relikwie złożył życzenia, by wstawiennictwo świętych umacniało chorych i wspierało lekarzy w ich posłudze.

Konferencję zorganizował Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kard. Wyszyńskiego, Zespół KEP ds. Służby Zdrowia, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia oraz Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

Spotkanie poprowadził rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Tomasz Leleno.