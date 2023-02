Dalmacja sparaliżowana obfitymi opadami śniegu  

Obfite opady śniegu w Chorwacji zablokowały w niedzielę drogi prowadzące do położonej nad Morzem Adriatyckim Dalmacji; wiele osób zmuszonych było do spędzenia nocy w swoich samochodach. Chociaż do regionu skierowano służby odśnieżające, w poniedziałek rano drogi nadal są nieprzejezdne - poinformował dziennik "Slobodna Dalmacija".