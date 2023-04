Na scenie Festiwalu wystąpi siedmioro artystów. Pięcioro z nich (White Deer, Sylwia Piotrowska, TELEO, Zespół NSA i Redhead Hero) powalczy o zwycięstwo w konkursie „Debiut Roku”. Z kolei zespół BeU i Sezon na Czereśnie (laureat poprzedniego Festiwalu) wystąpią jako gwiazdy.

Urszula Bednarczyk, liderka zespołu BeU, Adam Kędzierski, szef agencji Pro Culture oraz Marcin Witan, dziennikarz Polskiego Radia zasiądą w Jury podczas XII edycji Festiwalu Chrześcijańskie Granie.

– Cieszymy się, że w skład Jury tegorocznego Festiwalu, podobnie jak w latach ubiegłych, weszły osoby mające uznany dorobek w swojej dziedzinie – mówi Michał Guzek, twórca i szef Festiwalu. – Nieraz w naszej historii wskazówki Jury bardzo pomogły naszym artystom stać się bardziej profesjonalnymi, a o to przecież chodzi w Festiwalu – dodaje.

Urszula Bednarczyk to liderka zespołu BeU. Sam zespół w 2011 r. zdobył tytuł "Muzyczne Odkrycie Roku" w ramach konkursu NON STOP CCM na Festiwalu "Bądź jak Jezus". BeU uczestniczył też m.in. w Festiwalu Chrześcijańskie Granie czy Hosanna Festiwal. Muzyka zespołu to pop z domieszką funka, disco, r’n’b, gospel, ale także jazzu i rocka. Dewizą grupy jest przekonanie, że siebie, swojego powołania można skutecznie szukać tylko w Bogu. BeU wystąpi na scenie tegorocznego Festiwalu jako jedna z gwiazd.



Adam Kędzierski to założyciel agencji artystycznej Proculture. Agencja ma na swoim koncie m.in. organizację koncertów w których muzyka współczesna przekłada jest na wersję klasyczną. Proculture wsparła także organizację "Sudeckich Forum Inicjatyw" a w jego ramach wydarzenia "Wiara- Kultura- Ekonomia". Misją Proculture Adam Kędzierski jest przekaz bogactwa kulturalnego i jego dziedzictwa w najciekawszej i najbardziej niezwykłej oprawie artystycznej oraz łączenie tego co piękne i subtelne w profesjonalny sposób.

Marcin Witan to wieloletni dziennikarz Programu 3. Polskiego Radia. W swoich audycjach niejednokrotnie promował znanych, ale także młodych twórców muzyki CCM. Marcin Witan jest m.in. współprowadzącym niedzielnej, porannej audycji w Trójce pt. "Muzyczne Rozmowy".

Bilety na XII edycję Festiwalu Chrześcijańskie Granie dostępne są na:

https://biletyna.pl/koncert/Festiwal-Chrzescijanskie-Granie