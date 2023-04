Papież do Wspólnoty Błogosławieństw: bądźcie otwarci na Ducha  

To Duch Święty jest głównym podmiotem w życiu Kościoła i w ewangelizacji. Pozostańcie zawsze na Niego otwarci i pozwólcie, by to On wami kierował – napisał Papież w przesłaniu do Wspólnoty Błogosławieństw przekazanym podczas audiencji z okazji 50. rocznicy powstania tego jednego z najważniejszych ruchów w posoborowym Kościele.