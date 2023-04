Odbudowa Ukrainy to temat środowej dwustronnej konferencji w Rzymie, zorganizowanej przez rząd Włoch. Wezmą w niej udział premierzy obu krajów: Giorgia Meloni oraz Denys Szmyhal. W obradach uczestniczyć będą przedstawiciele setek włoskich firm. Jak podkreślono, celem jest przedstawienie konkretnej oferty ich udziału w odtworzeniu infrastruktury i wielu sektorów w zaatakowanym przez Rosję kraju.

W przeddzień obrad w Pałacu Kongresów w Wiecznym Mieście szef włoskiego MSZ, wicepremier Antonio Tajani oświadczył: "Włoskie firmy z ich duchem przedsiębiorczości i wiedzą w takich sektorach, jak infrastruktura, energia, agrobiznes, zdrowie, technologia cyfrowa, przestrzeń powietrzna, hutnictwo mogą wnieść niezbędny wkład w odbudowę kraju".

Oprócz przedstawicieli przemysłu i biznesu obecni będą też reprezentanci instytucji finansowych. Wszyscy mają w bezpośrednich rozmowach zapoznać się z potrzebami Ukrainy.

Ten proces, ocenił szef dyplomacji, "powinien zostać rozpoczęty, nie czekając na zakończenie wojny".

"Tu nie chodzi tylko o odbudowę Ukrainy, ale i o to, by zrobić to lepiej, przyspieszając drogę ku europejskiej ścieżce"- uważa wicepremier, gospodarz spotkania.

Tajani zaznaczył też: "Ukraina będzie należeć do Unii Europejskiej, będzie częścią rynku wewnętrznego, a Włochy pomagają jej na wiele sposobów. Chcemy odgrywać pierwszoplanową rolę , razem z wieloma ukraińskimi partnerami, także w fazie odbudowy, by nakreślić nową przyszłość".

Konferencję według zapowiedzi włoskiego MSZ rozpocznie sesja na temat sektorów uznanych za priorytetowe; to między innymi transport, sieć energetyczna, środowisko, przemysł rolny, lotnictwo, służba zdrowia.

W delegacji włoskiego rządu będą wicepremier, minister infrastruktury i transportu Matteo Salvini, minister finansów Giancarlo Giorgetti, szef resortu do spraw firm i Made in Italy Adolfo Urso. Ukrainę wraz z premierem Szmyhalem reprezentować będą wicepremier, minister gospodarki Julija Swyrydenko i szef MSZ Dmytro Kułeba.

Konkluzje obrad przedstawią premierzy Włoch i Ukrainy.

Ekonomiczny dziennik "Il Sole- 24" przypomniał, że w kwestii odbudowy pierwsze zmobilizowały się Niemcy i Francja, które podobne dwustronne konferencje zorganizowały w październiku i grudniu zeszłego roku.

W czwartek premier Denys Szmyhal zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka. To będzie najwyższy rangą przedstawiciel władz Ukrainy , który spotka się z papieżem od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji przed 14 miesiącami.

Szmyhal był u papieża w Watykanie w marcu 2021 roku, prawie rok przed wybuchem wojny.