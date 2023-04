Papież przyjął na audiencji premiera Ukrainy  

Rozmowa papieża z szefem rządu Ukrainy trwała pół godziny. Doszło do niej w przeddzień podróży Franciszka na Węgry, w trakcie której oczekuje się jego wypowiedzi na temat wojny w Europie.

Omówiliśmy możliwe inicjatywy papieża na rzecz wsparcia "formuły pokoju", zaproponowanej w ubiegłym roku przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, a dotyczącej zakończenia wojny z Rosją; zaprosiłem też Franciszka do odwiedzenia Ukrainy - poinformował Szmyhal.

Polityk oznajmił podczas briefingu prasowego po czwartkowej audiencji u papieża, że poprosił Franciszka o wsparcie działań Kijowa na rzecz odzyskania ukraińskich dzieci nielegalnie deportowanych do Rosji - przekazała agencja Interfax-Ukraina.

Szmyhal podkreślił, że strona ukraińska zachęca jak najwięcej państw świata do poparcia "formuły pokoju" prezydenta Zełenskiego. "Im więcej krajów przyłączy się do tej (inicjatywy), w szczególności do pierwszego punktu, dotyczącego powstrzymania (rosyjskiego) szantażu nuklearnego, tym szybciej (zakończymy wojnę) na Ukrainie" - zaznaczył gość papieża Franciszka.

Dziesięciopunktowa ukraińska "formuła pokoju" została przedstawiona przez Zełenskiego w listopadzie 2022 roku w wystąpieniu online podczas szczytu G20 na Bali w Indonezji. Wśród ogólnych postulatów Kijowa znalazły się wówczas: bezpieczeństwo jądrowe, żywnościowe i energetyczne, uwolnienie wszystkich jeńców i deportowanych, realizacja Karty Narodów Zjednoczonych, przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy i ładu światowego, zaprzestanie działań bojowych, wycofanie rosyjskich wojsk, przywrócenie sprawiedliwości, przeciwdziałanie zbrodniom przeciwko środowisku, niedopuszczenie do eskalacji, a także podpisanie dokumentu o zakończeniu wojny.

Ukraiński premier rozmawiał również z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.

Szmyhal wręczył papieżowi karafkę w kształcie koguta z ceramiki, która, jak wyjaśnił, ocalala z bombardowania w Kijowie, a także kłosy ukraińskiego zboża. Dał też Franciszkowi album, przedstawiający trwającą wojnę i opór narodu ukraińskiego.

Pełne symboliki były także prezenty, jakie premier otrzymał od papieża. To płaskorzeźba z brązu z napisem: "Pokój jest kruchem kwiatem", tegoroczne papieskie orędzie na Światowy Dzień Pokoju, a także książkę - zbiór jego wystąpień pod tytułem "Encyklika o pokoju na Ukrainie".

#PopeFrancis gave Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal a bronze sculpture that says, "Peace is a fragile flower." Shmyhal gave the pope a ceramic carafe that survived the Russian bombing near Kyiv and an album of photos of the war and Ukrainians' resistance. (📷 @HolySeePress ) pic.twitter.com/XWCtvbPNlF