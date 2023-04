Brakuje ponad 1000 wolontariuszy do pomocy w ŚDM  

Komitet organizacyjny Śwatowych Dni Młodzieży, które odbędą się w aglomeracji Lizbony od 1 do 6 sierpnia, pilnie potrzebuje ochotników do bezinteresownej pracy na rzecz tego wydarzenia. Jak dowiedziała się KAI od księdza Álvaro Cunhii, współpracującego z komitetem organizacyjnym ŚDM, w dalszym ciągu brakuje ponad 1000 wolontariuszy do pomocy w tym wydarzeniu.