Dzień Flagi – świętujmy w biało-czerwonych barwach!  

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto, które jednoczy wszystkich Polaków. Symbol flagi niesie głębokie wartości i indywidulanie wskazuje przywiązanie do ojczyzny. Święto jest obchodzone na mocy nowelizacji Ustawy o godle, barwach i hymnie RP, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r.

2 maja upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Święto ma również przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych. Na wspólne obchody Dnia Flagi, budowanie poczucia wspólnoty i odczuwania dumy z Polski zapraszają instytucje, stowarzyszenia i fundacje, które tego dnia dla mieszkańców przygotowują szereg wydarzeń „w kolorach biało-czerwonych”.

Choć flagę narodową ustanowiono po odzyskaniu niepodległości, to barwy biało-czerwone towarzyszą nam znacznie dłużej, są odzwierciedleniem białego orła w czerwonym polu tarczy herbowej, podkreśla Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura „Niepodległa”. Dyrektor wraz ze współpracownikami zapraszają wszystkich rodaków jak i Polonię do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia biało-czerwonej przy okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jej ambasadorem może zostać każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku czy zainteresowań.

Spot - Polska to historia, którą warto się dzielić!

Na tę okazję Biuro „Niepodległa” przygotowało kampanię społeczną #mojaflaga. W specjalnie przygotowanym spocie pt. „Polska to historia, którą warto się dzielić!” Richard Butterwick-Pawlikowski - brytyjski historyk, badacz dziejów Polski i Litwy - podkreśla jak bardzo zafascynowała go nasza historia. Mówi o tym, jak Polacy są niesamowici i jak po latach zaborów i zniszczeń wojennych udało nam się odrodzić jako wspólnota. ButterwickPawlikowski zachęca, byśmy wywiesili flagę i opowiadali o Polsce, bo jest tego warta.

Zobacz spot:

Niepodległa Niepodległa - #MojaFlaga // 2023



Operowy piknik z Niepodległą - świętujmy razem Dzień Flagi

We wtorek, 2 maja 2023 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbędzie się „Operowy piknik z Niepodległą”. Wydarzenie adresowane jest do rodzin, dorosłych i dzieci, młodzieży i seniorów. To dzień, który łączy wszystkie pokolenia. W naszym projekcie opowiemy o symbolach narodowych za pomocą̨ odwołań do polskiej tradycji, kultury i historii. Zrobimy to nie tylko poprzez kontakt z wybitnymi dziełami polskich twórców operowych, ale również̇ poprzez warsztaty dla dzieci poświęcone muzyce klasycznej i polskiej fladze zaznacza Wojciech Kirejczyk z „Niepodległej”. Na terenie Łazienek Królewskich odbędzie się koncert w wykonaniu artystów Polskiej Opery Królewskiej, wspólne też odśpiewamy hymn państwowy RP.

Tutaj program

Seria podcastów na Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju Wraz z Dniem Flagi 2 maja w Polsce jest obchodzony Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju, ustanowiony przez Sejm 20 marca 2002 r. Tego dnia startujemy z serią 8 podcastów „Halo, tu Niepodległa!”. W pierwszym z nich "Na sześciu kontynentach" skupimy się na kierunkach emigracji i ich powodach, słynnych Polakach, którzy przyczynili się do wzmocnienia wizerunku Polski na świecie, a także poruszymy temat Polonii w Brazylii i ustanowienia języka polskiego jako jednego z urzędowych w stanie Rio Grande do Sul. W każdej audycji zestawimy eksperta od historii i czasów współczesnych. W tym przypadku do tematu odniosą się dr Rafał Raczyński z Muzeum Emigracji w Gdyni oraz Monika Ściborz z Fundacji Terra Brasilis - wieloletnia organizatorka projektów polonijnych w Brazylii. Zapraszamy do wysłuchania, premiera już 2 maja na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Polska to temat rzeka….!

Niepodległa. Miejsce Spotkań, Al. Ujazdowskie 4, Łazienki Królewskie

Warsztaty i potańcówka

Z okazji Dnia Flagi w pawilonie kulturalnym „Niepodległa. Miejsce Spotkań” organizujemy bezpłatne warsztaty dla najmłodszych: 30 kwietnia o 11.00 odbędą się zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat, o historii barw narodowych, podczas których uczestnicy wykonają małe flagi na krosnach. Z kolei 1 maja dzieci w wieku 5-10 lat od godziny 12 będą mogły wykonać własną kokardę narodową.

W poniedziałek 1 maja zapraszamy także na potańcówkę z muzyką na żywo. Od 17.00 rozpocznie się wyjątkowa potańcówka z Orkiestrą Taneczną Bonanza, podczas której przeniesiemy się w klimat przedwojennej Warszawy – wstęp wolny!

Pieśń Mocy – serial w koprodukcji z TVP

Są takie pieśni, które mają szczególną moc – jedną z nich jest Mazurek Dąbrowskiego. W czteroczęściowym serialu „Pieśń Mocy. Kiedy My Żyjemy” każdy odcinek odnosi się do jednej ze zwrotek polskiego hymnu i jest podróżą w czasie do początków Polski, poprzez historię, kulturę, sport, odkrycia geograficzne i technologię.

Wybrane wydarzenia traktują o triumfach i budowaniu wspólnoty. Lekka i zabawna narracja prowadzi widza przez mniej znane fakty z polskiej historii. Prowadzący (w tej roli Krzysztof Unrug), na co dzień ordynans Józefa Wybickiego, współuczestniczy w wydarzeniach odwiedzając w swoich podróżach pierwszych Słowian, walcząc pod Grunwaldem, peregrynując z polskimi odkrywcami przez wszystkie kontynenty. Na swojej drodze spotyka bardziej i mniej znane postaci, od Józefa Piłsudskiego po polarnika Arctowskiego.

W produkcji zobaczymy licznych gości i ekspertów, między innymi prof. Jerzego Bralczyka, Jerzego Lemańskiego, Natalię Partykę czy całą złotą drużynę polskich rugbystek. Serial został wyprodukowany przez Biuro „Niepodległa”. Emisja odbędzie się na antenie TVP HD od 1 do 4 maja o g. 10:45.