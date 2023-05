Jak podkreśla w komunikacie Centrum Informacyjne Sejmu, trasa zwiedzania poprowadzi przez miejsca znane z medialnych relacji, ale także rzadziej widoczne na co dzień. "Tym razem, poza zwyczajowo dostępnym dla zwiedzających holem głównym, galerią Sali Posiedzeń Sejmu czy Salą Kolumnową otwarte zostaną także kuluary. Ten słynny korytarz otaczający Salę Posiedzeń to na co dzień miejsce nieoficjalnych, kuluarowych rozmów poselskich" - przekazano w komunikacie.

Jak dodano, "w tym roku zwracamy szczególną uwagę na patronów roku 2023 ustanowionych przez Sejm". "Na sejmowych korytarzach stanie specjalnie przygotowana wystawa przypominająca postaci Jadwigi Zamoyskiej, Aleksandra Fredry, Wojciecha Korfantego, Maurycego Mochnackiego, Jerzego Nowosielskiego i Pawła Edmunda Strzeleckiego" - podkreśla CIS.

Natomiast - jak dodaje - w Sali im. Macieja Rataja zagości przygotowana we współpracy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku ekspozycja dotycząca Aleksandry Piłsudskiej, drugiej żony marszałka Piłsudskiego, pokazująca jej drogę życiową. "Chwilę wytchnienia zaoferuje pokaz archiwalnych spektakli teatru telewizji wyreżyserowanych na podstawie komedii Aleksandra Fredry. Multimedialna prezentacja wyświetlana przed wejściem głównym pokaże gościom prace wybitnego artysty Jerzego Nowosielskiego" - czytamy w komunikacie.

"Zapraszamy 13 maja do Działu Przepustek przy ulicy Wiejskiej w godzinach 19.00-01.00. Wszystkie osoby wchodzące do budynku muszą mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz zostaną poddane kontroli pirotechnicznej" - podkreśla Centrum Informacyjne Sejmu.