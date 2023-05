Polak będzie sędzią finału piłkarskiej Ligi Mistrzów  

OFICJALNIE! Szymon Marciniak sędzią finału Ligi Mistrzów pic.twitter.com/xHIYmaPxXw — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) 22 maja 2023

42-letni Marciniak był sędzią głównym finału piłkarskiego mundialu w Katarze. Zmierzyły się w nim drużyny Argentyny i Francji. W regulaminowym czasie gry było 3:3 (2:0). W karnych Argentyna wygrała 4:2.

Polski sędzia znany jest z dobrego kontaktu z zawodnikami podczas meczu. Widać to było podczas niedawnego półfinału Ligi Mistrzów, w którym Marciniak bez problemu okiełznał temperament słynnego Erlinga Haalanda. Z doniesień prasowych wynika, że Norweg nie tylko pogodził się z tym, że to Polak podemuje decyzje, ale też po zakończeniu spotkania wyraził wobec Marciniaka swój szacunek.

Na co dzień nie mamy możliwości podsłuchać tego, co sędziowie mówią do zawodników. Posłuchaj, co jak na boisku pracuje na Szymon Marciniak: