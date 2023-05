Włochy. Cztery osoby zginęły na żaglówce, podczas trąby powietrznej  

Ofiarami są Rosjanka, Izraelczyk i dwoje Włochów. Jedną z nich jest partnerka kapitana żaglówki, co potwierdziła prokuratura w Busto Arsizio, która prowadzi dochodzenie. „Łódź, na której znajdowały się wspomniane osoby wraz z 20 innymi osobami – turystami i członkami załogi – wywróciła się u wybrzeża Lisanzy podczas nawałnicy, do której doszło wczoraj późnym popołudniem nad jeziorem Maggiore” – relacjonuje włoski dziennik „Il Fatto Quotidiano”.

Rozbitkowie zostali uratowani przez inne łodzie, ratowników lub udało im się dopłynąć do brzegu. Co najmniej pięć osób zostało rannych, ale żadna z nich ciężko. Jedno z ciał odnaleziono we wraku statku, na głębokości ok. 15 metrów .