Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież do parlamentarzystów: potrzeba polityki nadziei i ekonomii nadziei
rss newsletter facebook twitter

Papież do parlamentarzystów: potrzeba polityki nadziei i ekonomii nadziei

Papież do parlamentarzystów: potrzeba polityki nadziei i ekonomii nadziei  
Vatican Media Papież podkreślił fundamentalne znaczenie rodziny dla społeczeństw.

Autentyczny rozwój człowieka widać tam, gdzie ludzie żyją cnotliwie i w zdrowych wspólnotach, ciesząc się nie tylko tym, co posiadają, ale i tym, kim są – dziećmi Bożymi – wskazal Leon XIV w przemówieniu do uczestników XVI Dorocznego Spotkania Międzynarodowej Sieci Katolickich Parlamentarzystów. Wezwał ich do budowania świata, w którym władza poddana jest sumieniu.

Reklama

Mottem przewodnim spotkania katolickich parlamentarzystów w Rzymie jest temat: „Nowy porządek światowy: polityka wielkich mocarstw, dominacja korporacji i przyszłość rozwoju człowieka”. Nawiązując do niego Leon XIV stwierdził: „W tych słowach dostrzegam zarówno troskę, jak i pragnienie. Martwimy się kierunkiem, w jakim zmierza nasz świat, a równocześnie tęsknimy za autentycznym rozkwitem człowieka – za światem, w którym każda osoba może żyć w pokoju, wolności i spełnieniu, zgodnie z planem Boga”.

Miasto Człowieka i Miasto Boże

W tym kontekście przywołał postać św. Augustyna z Hippony, który u schyłku epoki rzymskiej, był świadkiem ogromnych wstrząsów i rozpadu społecznego i w dziele „O Państwie Bożym” (De civitate Dei) nauczał, że w historii ludzkiej splatają się dwa „miasta”: Miasto Człowieka i Miasto Boże.

„Oznaczają one rzeczywistości duchowe – dwa ukierunkowania ludzkiego serca, a więc i ludzkiej cywilizacji. Miasto Człowieka, zbudowane na pysze i miłości własnej, charakteryzuje się dążeniem do władzy, prestiżu i przyjemności; Miasto Boże, zbudowane na miłości Boga aż po bezinteresowność, odznacza się sprawiedliwością, miłosierdziem i pokorą” – wskazał Leon XIV. Dodał, że Augustyn zachęcał chrześcijan, aby przenikali społeczeństwo wartościami Królestwa Bożego, ukierunkowując historię ku jej ostatecznemu spełnieniu w Bogu, a zarazem umożliwiając autentyczny rozwój człowieka już w tym życiu.

„Dziś życie ‘kwitnące’ bywa utożsamiane z życiem materialnie bogatym lub życiem nieograniczonej autonomii jednostki” – stwierdził papież i dodał, że wygoda technologiczna i satysfakcja konsumencka nie wystarczą, co widać w zamożnych społeczeństwach, „gdzie wielu ludzi zmaga się z samotnością, rozpaczą i poczuciem braku sensu.”

Zakładanie rodzin w pokoju

Autentyczny rozwój człowieka oznacza integralny rozwój we wszystkich wymiarach: fizycznym, społecznym, kulturowym, moralnym i duchowym – wskazał Leon XIV, dodając, że ta wizja Kościoła jest zakorzeniona w prawie naturalnym – „porządku moralnym, który Bóg wypisał w ludzkim sercu, a którego głębsze prawdy rozjaśnia Ewangelia Chrystusa.”


„W tym ujęciu autentyczny rozwój człowieka widać tam, gdzie ludzie żyją cnotliwie i w zdrowych wspólnotach, ciesząc się nie tylko tym, co posiadają, ale i tym, kim są – dziećmi Bożymi. Obejmuje on wolność poszukiwania prawdy, oddawania czci Bogu i zakładania rodzin w pokoju. Zawiera także harmonię ze stworzeniem i poczucie solidarności ponad podziałami społecznymi i narodowymi” – wskazał Ojciec Święty.

Władza poddana sumieniu

Wezwał parlamentarzystów katolickich, aby jako ustawodawcy byli budowniczymi mostów między Miastem Człowieka a Miastem Bożym. „Zachęcam was, abyście pracowali na rzecz świata, w którym władza poddana jest sumieniu, a prawo służy godności człowieka. Zachęcam was również, byście odrzucili niebezpieczne i samoniszczące przekonanie, że nic nigdy nie może się zmienić” – mówił.

Przypomniał, że papież Franciszek wskazał na konieczność „dyplomacji nadziei”. „Dodałbym, że potrzebujemy także ‘polityki nadziei’ i ‘ekonomii nadziei’, zakorzenionych w przekonaniu, że już teraz – dzięki łasce Chrystusa – możemy odbijać Jego światło w ziemskim mieście” – podkreślił Leon XIV.

«« | « | 1 | » | »»

GOSC.PL |

dodane 23.08.2025 12:11

TAGI| KATOLICY W SPOŁECZEŃSTWIE, LEON XIV, POLITYKA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Papież: "Nie" dla masowego stosowania siły i przesiedlania ludności w Ziemi Świętej | Leon XIV: Nawet w godzinie ciemności można miłować aż do końca (pełny tekst) | Prezes UKE: poczucie wolności części internautów posunęło się "za daleko" | Leon XIV: Panu nie podobają się ofiary i modlitwy, jeśli nie prowadzą do życia miłością do braci | Papież pisze do prezydenta Ukrainy w 34. rocznicę ogłoszenia jej niepodległości
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Egoizm w promocji

Andrzej Macura

Egoizm w promocji

Do niedawna trzeba się go było wstydzić. Dziś zaczyna uchodzić za cnotę.

Nie wiedząc

Katarzyna Solecka

Nie wiedząc

Pisane w czasie, kiedy nie wiadomo było jeszcze o ich świętości, o tym, kim będą, mają w sobie cośw uroczy sposób pociągającego. Publikowane po śmierci listy, dzienniki, zapiski. Może szczególnie listy – jak te do Pani de Bondy wysyłane przez Karola de Foucauld.

Kosmos

Piotr Drzyzga

Kosmos

Gdyby Elon Musk był ze Śląska, pewnie zwałby się Ilōn Muskowiok. Albo jakoś tak...

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Dania: Kampanie wpływu są niedopuszczalne

Dania: Kampanie wpływu są niedopuszczalne

Tajne operacje USA na Grenlandii.

Papież: "Nie" dla masowego stosowania siły i przesiedlania ludności w Ziemi Świętej

Papież: "Nie" dla masowego stosowania siły i przesiedlania ludności w Ziemi Świętej

"Proszę o uwolnienie wszystkich zakładników, o trwałe zawieszenie broni i o ułatwienie bezpiecznego dostarczenia pomocy humanitarnej."

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.

Leon XIV: Nawet w godzinie ciemności można miłować aż do końca (pełny tekst)

Leon XIV: Nawet w godzinie ciemności można miłować aż do końca (pełny tekst)

W swojej katechezie papież skoncentrował się na scenie pojmania Jezusa.

Globalny kryzys: miliardy ludzi nadal bez dostępu do bezpiecznej wody

Globalny kryzys: miliardy ludzi nadal bez dostępu do bezpiecznej wody

2,1 mld. ludzi wciąż nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej.

Świeccy katecheci: Etaty może stracić nawet 10,5 tys. nauczycieli religii

Świeccy katecheci: Etaty może stracić nawet 10,5 tys. nauczycieli religii

Sytuację nauczycieli religii pogarsza fakt, że MEN dał im za mało czasu na przekwalifikowanie się.

Państwo Islamskie przyznaje się do trzech ataków w Somalii

Państwo Islamskie przyznaje się do trzech ataków w Somalii

Zginęło w nich 47 żołnierzy Sił Bezpieczeństwa Puntlandu.

Kamerun: 13 młodych zakładników porwanych przez Boko Haram uwolnionych

Kamerun: 13 młodych zakładników porwanych przez Boko Haram uwolnionych

Jeden został stracony przez terrorystów.

Władimir Putin

Rząd wystąpił do Putina o wypowiedzenie konwencji o zapobieganiu torturom

Nie podano motywów takiego kroku.

Protestujący w Izraelu blokują drogi

Izrael: W całym kraju protesty

"Rząd porzucił zakładników, ale naród ich uratuje".

Armia Izraela się przygotowuje

Duchowni i zakonnice z Gazy: nie opuścimy miasta przed izraelską ofensywą

Pozostaną, by pomagać tym, którzy nie są w stanie uciec.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 27.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
26°C Środa
dzień
28°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
20°C Czwartek
rano
wiecej »

Reklama

 