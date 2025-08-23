Autentyczny rozwój człowieka widać tam, gdzie ludzie żyją cnotliwie i w zdrowych wspólnotach, ciesząc się nie tylko tym, co posiadają, ale i tym, kim są – dziećmi Bożymi – wskazal Leon XIV w przemówieniu do uczestników XVI Dorocznego Spotkania Międzynarodowej Sieci Katolickich Parlamentarzystów. Wezwał ich do budowania świata, w którym władza poddana jest sumieniu.
Mottem przewodnim spotkania katolickich parlamentarzystów w Rzymie jest temat: „Nowy porządek światowy: polityka wielkich mocarstw, dominacja korporacji i przyszłość rozwoju człowieka”. Nawiązując do niego Leon XIV stwierdził: „W tych słowach dostrzegam zarówno troskę, jak i pragnienie. Martwimy się kierunkiem, w jakim zmierza nasz świat, a równocześnie tęsknimy za autentycznym rozkwitem człowieka – za światem, w którym każda osoba może żyć w pokoju, wolności i spełnieniu, zgodnie z planem Boga”.
Miasto Człowieka i Miasto Boże
W tym kontekście przywołał postać św. Augustyna z Hippony, który u schyłku epoki rzymskiej, był świadkiem ogromnych wstrząsów i rozpadu społecznego i w dziele „O Państwie Bożym” (De civitate Dei) nauczał, że w historii ludzkiej splatają się dwa „miasta”: Miasto Człowieka i Miasto Boże.
„Oznaczają one rzeczywistości duchowe – dwa ukierunkowania ludzkiego serca, a więc i ludzkiej cywilizacji. Miasto Człowieka, zbudowane na pysze i miłości własnej, charakteryzuje się dążeniem do władzy, prestiżu i przyjemności; Miasto Boże, zbudowane na miłości Boga aż po bezinteresowność, odznacza się sprawiedliwością, miłosierdziem i pokorą” – wskazał Leon XIV. Dodał, że Augustyn zachęcał chrześcijan, aby przenikali społeczeństwo wartościami Królestwa Bożego, ukierunkowując historię ku jej ostatecznemu spełnieniu w Bogu, a zarazem umożliwiając autentyczny rozwój człowieka już w tym życiu.
„Dziś życie ‘kwitnące’ bywa utożsamiane z życiem materialnie bogatym lub życiem nieograniczonej autonomii jednostki” – stwierdził papież i dodał, że wygoda technologiczna i satysfakcja konsumencka nie wystarczą, co widać w zamożnych społeczeństwach, „gdzie wielu ludzi zmaga się z samotnością, rozpaczą i poczuciem braku sensu.”
Zakładanie rodzin w pokoju
Autentyczny rozwój człowieka oznacza integralny rozwój we wszystkich wymiarach: fizycznym, społecznym, kulturowym, moralnym i duchowym – wskazał Leon XIV, dodając, że ta wizja Kościoła jest zakorzeniona w prawie naturalnym – „porządku moralnym, który Bóg wypisał w ludzkim sercu, a którego głębsze prawdy rozjaśnia Ewangelia Chrystusa.”
„W tym ujęciu autentyczny rozwój człowieka widać tam, gdzie ludzie żyją cnotliwie i w zdrowych wspólnotach, ciesząc się nie tylko tym, co posiadają, ale i tym, kim są – dziećmi Bożymi. Obejmuje on wolność poszukiwania prawdy, oddawania czci Bogu i zakładania rodzin w pokoju. Zawiera także harmonię ze stworzeniem i poczucie solidarności ponad podziałami społecznymi i narodowymi” – wskazał Ojciec Święty.
Władza poddana sumieniu
Wezwał parlamentarzystów katolickich, aby jako ustawodawcy byli budowniczymi mostów między Miastem Człowieka a Miastem Bożym. „Zachęcam was, abyście pracowali na rzecz świata, w którym władza poddana jest sumieniu, a prawo służy godności człowieka. Zachęcam was również, byście odrzucili niebezpieczne i samoniszczące przekonanie, że nic nigdy nie może się zmienić” – mówił.
Przypomniał, że papież Franciszek wskazał na konieczność „dyplomacji nadziei”. „Dodałbym, że potrzebujemy także ‘polityki nadziei’ i ‘ekonomii nadziei’, zakorzenionych w przekonaniu, że już teraz – dzięki łasce Chrystusa – możemy odbijać Jego światło w ziemskim mieście” – podkreślił Leon XIV.
