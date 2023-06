"Zostać kapłanem to znaczy mieć udział w ofierze życia Chrystusa, być człowiekiem poświęcenia, człowiekiem, który nie chce niczego dla siebie, lecz wszystko dla Boga i bliźnich ze względu na Boga" - powiedział jubilat abp Stanisław Gądecki podczas Mszy świętej w katedrze w Poznaniu z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich.

Telegram z życzeniami dla jubilata przesłał papież Franciszek. "Gratulujemy pasterskiej posługi wykonywanej gorliwie i mądrze dla duchowego dobra Gnieźnieńskiej i Poznańskiej owczarni, a także jego działalności w Radzie Konferencji Episkopatów Europy, a szczególnie w Konferencji Episkopatu Polski, której troskliwie przewodniczy, podobnie jak i sumiennej działalności w różnych Dykasteriach Kurii Rzymskiej" - napisał.

Na początku Mszy św. bp Grzegorz Balcerek podziękował metropolicie poznańskiemu za jego służbę Kościołowi i przekazał w imieniu kapłanów archidiecezji prezent - ofiarę na budowę Centrum Rehabilitacji Duchowej i Psychologicznej leczeniu dzieci i żołnierzy leczonych z powodu traumy wojennej w Chmielnickim na Ukrainie.

Homilię wygłosił abp Marek Jędraszewski, który poświęcił ją powołaniu kapłańskiemu. „Tajemnica powołania to jest tajemnica Boga, który woła i tajemnica tego, który odpowiada” - zaznaczył.

Metropolita krakowski przypomniał słowa Chrystusa, który otwarcie przepowiadał uczniom, że podążanie za Chrystusem wiąże się z cierpieniem: „Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować”. Podkreślił, że na krwi męczenników zbudowany jest Kościół poznański, począwszy od św. Wojciecha aż do męczenników II wojny światowej, zwłaszcza księży archidiecezji, którzy zginęli w Dachau.

Metropolita krakowski, przypominając sylwetkę jubilata, przywołał dewizę, którą wybrał on rozpoczynając posługę biskupią: "Opere et Veritate”, czyli „Czynem i prawdą”.

„Być z prawdy to znaczy być zatroskanym o to, by nie było rozdźwięku między słowem a życiem” - podsumowywał abp Jędraszewski i zaznaczył, że posługa kapłańska wiąże się z gotowością przyjęcia trudów i cierpień dla Chrystusa.

Mszy świętej w katedrze poznańskiej przewodniczył jubilat abp Stanisław Gądecki, który na zakończenie, dziękując za dar 50 lat kapłaństwa, powiedział: „Jubileusz kapłaństwa to czas dziękczynienia, ale z drugiej strony to czas rozrachunku z przeszłością. Zostać kapłanem to znaczy mieć udział w ofierze życia Chrystusa, być człowiekiem poświęcenia, człowiekiem, który nie chce niczego dla siebie, lecz wszystko dla Boga i bliźnich ze względu na Boga”.

W Eucharystii wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i środowiska naukowego oraz licznie zgromadzeni duchowni i wierni świeccy.

Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, obchodził 9 czerwca złoty jubileusz swoich święceń kapłańskich. Przed pięćdziesięciu laty, 9 czerwca 1973 roku, został wyświęcony na kapłana przez bł. Stefana Wyszyńskiego w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie.