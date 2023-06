Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów i powodzie, spowodowały od 1980 roku w Europie śmierć około 195 000 osób i wyrządziły straty szacowane na 560 miliardów euro - poinformowała we wtorek Europejska Agencja Środowiska (EEA), nawołując do zmiany podejścia w tej kwestii.

"Ekstremalne zjawiska pogodowe i klimatyczne spowodowały straty gospodarcze szacowane na 560 miliardów euro w UE w latach 1980-2021, z czego tylko 170 miliardów euro (30 proc.) było ubezpieczonych i kosztowały życie 195 000 osób" - napisała EEA na swoim nowym portalu, gromadzącym najnowsze dane z tego zakresu.

"Aby uniknąć większej liczby ofiar, musimy pilnie przejść od reagowania na ekstremalne zjawiska pogodowe...do proaktywnego przygotowywania się na nie" - powiedziała agencji AFP Aleksandra Kaźmierczak, ekspert EEA.

Przeczytaj: Burza w górach

W najnowszym wykazie Agencji upały odpowiadają za 81 proc. ofiar śmiertelnych i 15 proc. szkód finansowych. Szacunki te nie zawierają jednak jeszcze danych z 2022 roku, naznaczonego powtarzającymi się falami upałów, które spowodowały wyższą niż zwykle liczbę zgonów w całej Europie.

Według EEA modele klimatyczne przewidują dłuższe, bardziej intensywne i częstsze ekstremalne fale upałów, które powinny zmusić Europę do działań na rzecz ochrony starzejącej się populacji, narażonej na wysokie temperatury.

"Większość krajowych polityk adaptacyjnych () uznaje wpływ ciepła na układ sercowo-naczyniowy i oddechowy, ale mniej niż połowa obejmuje bezpośrednie skutki gorąca, takie jak odwodnienie lub udar cieplny" - zauważa Agencja.

EEA podkreśla, że susze mogą okazać się katastrofalne pod względem finansowym, bowiem ich koszt mógłby wzrosnąć z obecnych 9 miliardów euro rocznie do 25 miliardów rocznie pod koniec stulecia, jeśli globalne ocieplenie wzrośnie o 1,5 st.C, ale może wzrosnąć do 31 miliardów w przypadku wzrostu ocieplenia o 2 st.C i do 45 miliardów w przypadku wzrostu ocieplenia klimatu o 3 st.C.

Także dla rolnictwa konsekwencje mogą być "niszczycielskie". "Rolnicy mogą ograniczyć negatywne skutki (...) poprzez dostosowanie odmian upraw, zmianę terminów siewu i modyfikację metod nawadniania - oceniła EEA - Jeśli nie dostosujemy się bardziej, oczekuje się, że w przyszłości plony i dochody gospodarstw spadną".