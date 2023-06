Kard. Krajewski w drodze do Chersonia

Kard. Krajewski jest już na Ukrainie. Po porannej Mszy we Lwowie wyruszył w drogę do Chersonia – podała na komunikatorze Twitter Sekcja Polska Radia Watykańskiego. Papieskiemu jałmużnikowi towarzyszy bp Jan Sobiło.

„Od Lwowa rozpoczynamy naszą misję powierzoną przez papieża Franciszka, by udać się do Chersonia tam, gdzie ludzie bardzo dzisiaj cierpią” – powiedział kard. Krajewski na zakończenie Mszy św. Zapowiedział, że wraz z biskupem Zaporoża będą odwiedzali wszystkie istniejące tam i działające wspólnoty, otaczające opieką osoby potrzebujące.

„Papież Franciszek chce być blisko tych, którzy cierpią, bo wtedy naśladujemy Jezusa” – podkreślił prefekt Dykasterii do spraw Posługi Miłosierdzia. Nawiązał do patrona dzisiejszego dnia, św. Zygmunta Gorazdowskiego, który całe swe serce poświęcił potrzebującym. „Niech Pan Bóg błogosławi tym wszystkim, których dzisiaj spotkamy. Wieziemy także leki, wieziemy bardzo konkretną pomoc. Niech ona będzie umocnieniem, a jednocześnie przytuleniem Ojca Świętego tych wszystkich, którzy, którzy cierpią, którzy tak bardzo upraszają pokój i którzy mają nadzieję na zwycięstwo, na zakończenie tej wojny” – powiedział we Lwowie kard. Krajewski.

