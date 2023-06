"Nie widzę wielu możliwości pozytywnego postępu" - powiedział w środę wywiadzie dla austriackiej agencji katolickiej Kathpress i przedstawicieli austriackich mediów w Rzymie, odnosząc się do wysiłków dyplomatycznych Watykanu w celu zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

„Rosja zasygnalizowała, że zawsze jest gotowa do negocjacji, nawet bez warunków wstępnych, ale wycofanie się z Donbasu jest nie do pomyślenia. To z kolei było warunkiem dla Ukrainy do zawieszenia broni i negocjacji pokojowych”, wyjaśnił kard. Parolin.

Kardynał przypomniał, że Ukraina ma swój plan pokojowy i nie chce się z niego wycofywać ze względu na zawarte w nim obawy humanitarne. Zakłada on, że obecna misja pokojowa, którą papież Franciszek powierzył swojemu specjalnemu wysłannikowi kard. Matteo Zuppiemu, skupi się na obszarze humanitarnym. W szczególności chodzi o dzieci, które zostały wywiezione do Rosji z Ukrainy" – powiedział watykański sekretarz stanu.

Zwrócił uwagę, że w Rosji sytuacja zaczęła się ostatnio zmieniać odnosząc się do „pozornej próby zamachu stanu" przez rosyjską jednostkę najemników Grupy Wagnera skupioną wokół jej przywódcy Jewgienija Prigożyna. Nie jest jednak jeszcze wiadomo, co tak naprawdę wydarzyło się w Moskwie. Watykan czeka teraz na powrót kard. Zuppiego z Moskwy, który być może będzie w stanie dokonać oceny sytuacji.

„Rdzeniem misji pokojowej kard. Zuppiego jest próba zaoferowania Stolicy Apostolskiej jako potencjalnego mediatora”, powiedział Parolin. Z tego powodu Watykan przyjął również stanowisko neutralności po rozpoczęciu wojny.

Kard. Zuppi, który jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch i arcybiskupem Bolonii, został mianowany szefem watykańskiej misji pokojowej przez papieża Franciszka pod koniec maja. Jej celem jest zmniejszenie napięć między Kijowem a Moskwą. Stolica Apostolska już wcześniej pomagała w wymianie jeńców wojennych między Rosją a Ukrainą.

Kard. Zuppi przebywa w Moskwie od wtorku wieczorem. Dzisiaj odbędzie rozmowy z doradcą prezydenta Władimira Putina, Jurijem Uszakowem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, według rosyjskich agencji informacyjnych, że w imieniu Putina Uszakow omówi z kard. Zuppim sytuację wokół konfliktu na Ukrainie i możliwe sposoby znalezienia polityczno-dyplomatycznego rozwiązania.

Początkowo nie było jasne, czy kard. Zuppi spotka się również z przywódcą Kremla Władimirem Putinem w Moskwie. Poinformowano, że kardynał chce się spotkać w czwartek z rosyjskim patriarchą prawosławnym Cyrylem I.

Trzy tygodnie temu wysłannik papieża przebywał na Ukrainie, gdzie rozmawiał m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.