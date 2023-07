Prof. Duszczyk o apelu Rady KEP ds. migracji: To bardzo dobry dokument  

Specjalista ds. migracji prof. Maciej Duszczyk z uznaniem odniósł się do dzisiejszego dokumentu Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

"Nie można w imię fałszywie rozumianego patriotyzmu wzbudzać lęku i wrogości wobec przybyszów, zwłaszcza z powodu ich statusu, religii lub pochodzenia" - przestrzega Rada i dodaje, że sposobów mądrej i solidarnej gościnności nie ma potrzeby czynić przedmiotem referendalnych rozstrzygnięć.

Apel Rady Episkopatu: W imię fałszywego patriotyzmu nie wolno wzbudzać niechęci wobec przybyszów

Prof. Duszczyk ocenił, że tekst Rady dotyka bardzo ważnych kwestii. – Głównie jeśli chodzi o prośbę o debatę, niestygmatyzowanie imigrantów, jak również o nieupolitycznianie tak bardzo mocno kwestii migracyjnej, ponieważ mówimy o ludziach, a skutki tego upolitycznienia mogą być bardzo, bardzo negatywne - podkreślił ekspert w rozmowie z "Gościem".

Jak zauważył, uchodźcy używani są obecnie w wojnie hybrydowej, a przemytnicy reklamują polski kanał migracyjny jako tani, szybki i bezpieczny. Zarazem 31 lipca wygasną pozwolenia na pobyt i pracę kilkuset tysięcy osób. Płacą one w Polsce podatki i składki ubezpieczeniowe, mieszkają tu od kilkunastu lat. - Prawo covidowe przedłużyło im te pozwolenia, ale to wszystko za chwilę się skończy. Państwo na to reaguje w niewystarczającym stopniu, bardzo często pozostawiając ich samych. Potrzebna jest akcja informacyjna, aby zdążyli złożyć odpowiednie wnioski - zauważył prof. Duszczyk.

- Stoimy przed dużym wyzwaniem. Mamy ewangeliczne obowiązki, ale zdajemy sobie sprawę, że to nie jest takie proste. Musimy wyważyć kwestię bezpieczeństwa naszej granicy, ale także udzielania schronienia tym, którym to się należy. Dlatego debatujmy, ale nie w kontekście referendum – to jest moje odczytanie dzisiejszego oświadczenia - dodał.

- Bardzo doceniam ten dokument. Jest bardzo potrzebny. Na ile politycy wezmą to stanowisko pod uwagę, to inna sprawa. Ale przyjmuję z zadowoleniem, że Kościół nie pozostał w tej debacie bierny - podsumował ekspert.

