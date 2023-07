We wtorek, 1 sierpnia przypadnie 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

"Prosimy o uwzględnienie tej rocznicy w liturgii, a więc o pamięć modlitewną za poległych Powstańców w modlitwie powszechnej oraz o uruchomienie dzwonów kościelnych w archidiecezji warszawskiej we wtorek, 1 sierpnia br. o godz. 17.00 (Godz. +W+)" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej archidiecezji.

Jego autorzy podkreślili, że sygnał ten będzie formą hołdu poległym i żyjącym powstańcom oraz mieszkańcom stolicy.

Msza w intencji poległych i pomordowanych mieszkańców stolicy w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się 29 lipca o godz. 18.00 - czytamy w komunikacie. Zgodnie z tradycją wezmą w niej udział powstańcy, mieszkańcy Warszawy oraz członkowie siedmiu organizacji harcerskich i skautowych uczestniczący w swoim zlocie "Ramię w ramię" z okazji 79. rocznicy Powstania Warszawskiego.

W Warszawie 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.