Bp Aguiar: Serca młodych Ukraińców są zranione, ale mają moc wiary  

Jak zaznacza hierarcha, obecny na Ukrainie przez trzy pełne dni, sobotę, niedzielę i poniedziałek, z powodu wojny niestety wielu tamtejszych młodych nie ma wyboru w kwestii uczestnictwa w wydarzeniu. Nawet bowiem po zwiększeniu pomocy materialnej na rzecz chcących wyjechać, mężczyźni w wieku poborowym muszą pozostać w kraju.

Bp Aguiar wyznaje również dziennikarzom, że ostatecznie ważne jest wsłuchiwanie się oraz odpowiadanie na prawdziwe potrzeby Ukraińców. I w tym leży troska przygotowujących Światowe Dni Młodzieży – zaznacza kardynał nominat.

Od pewnego czasu pracujemy z księżmi, którzy organizują udział Ukraińców w ŚDM, i uczymy się, co sprawia, że ci młodzi ludzie cierpią, a także co jest lekarstwem, środkiem przeciwbólowym w doświadczanych obecnie przez nas dniach i miesiącach. Nie chcemy dodawać bólu, nie chcemy dodawać udręki do cierpienia tych młodych osób