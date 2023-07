Młodzi z Hongkongu w drodze do Portugalii  

„To naprawdę sprawia, że doceniasz, jak coś małego może być czymś tak wielkim” – mówią Radiu Watykańskiemu młodzi pielgrzymi z Hongkongu udający się na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. Aktualnie przebywają w Rzymie, zwiedzając chrześcijańskie zabytki Wiecznego Miasta. W najbliższych dniach udadzą się do Portugalii.

Młodzi pielgrzymi opowiadają, że to dla nich bardzo znaczące przeżycie. Wspominają, jak rosły w nich pragnienia, gdy słuchali świadectw uczestników poprzednich Światowych Dni Młodzieży. Zauważają, iż dla tak małej społeczności katolików, jaka znajduje się w Hongkongu, doświadczenie uczestnictwa w tak dużym wydarzeniu jest bardzo budujące i daje poczucie należenia do większej społeczności.

Młodzi mieli też możliwość na żywo usłyszeć Papieża Franciszka, co pozostawiło trwały ślad w ich pamięci. „To naprawdę wiele dla mnie znaczy, jako dla kogoś, kto wciąż jest dość młody” – mówi jedna z uczestniczek, opowiadając o swojej reakcji na słowa Ojca Świętego o zmianach klimatycznych.

Do Portugalii podróżuje grupa 300 młodych pielgrzymów z Hongkongu. Wg oficjalnej strony internetowej ich diecezji, żyje tam blisko 600 tys. katolików, przy czym prawie jedna trzecia z nich to Filipińczycy. Posługę pełni ok. 300 księży i 400 sióstr zakonnych. Dwa tygodnie temu Papież Franciszek ogłosił, że tamtejszy biskup, Stephen Chow Sau Yan SJ, zostanie mianowany kardynałem.