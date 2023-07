Od 17 lipca pożary w Grecji, które były podsycane wysokimi temperaturami i silnymi podmuchami wiatru, zabiły pięć osób, zniszczyły obiekty mieszkalne i turystyczne, a także fabryki i połacie lasów.

W najbardziej dotkniętym obszarze Grecji - Magnezji, pożary dotarły w czwartek do składu amunicji sił powietrznych w pobliżu nadmorskiego miasta Nea Anchialos. Ogień spowodował szereg potężnych eksplozji. Mieszkańcy pobliskich wiosek zostali zmuszeni do ewakuacji drogą lądową i morską do stolicy regionu Wolos.

Fala uderzeniowa była odczuwalna wiele kilometrów dalej, powodując rozbicie szyb w kilku sklepach - poinformowali lokalni mieszkańcy.

Ministerstwo pracy wezwało pracodawców w strefie przemysłowej Wolos do zawieszenia działalności na drugi dzień po wybuchu, w piątek.

Na wyspie Rodos, skąd ewakuowano ponad 20 tys. mieszkańców i turystów pożary wygasły. Szacuje się, że około 10 proc. powierzchni wyspy uległo spaleniu - przekazuje Reuters.