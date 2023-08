„Zwracam się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o otoczenie modlitwą naszych żołnierzy i ich dowódców, aby skutecznie chronili pokój w naszej Ojczyźnie”, napisał biskup polowy Wiesław Lechowicz. Ordynariusz Wojska Polskiego, w przesłaniu na Święto Wojska Polskiego zachęcił, aby z szacunkiem i uznaniem odnosić się do służby żołnierzy.

Biskup polowy przypomniał, że tegoroczne obchody święta odbywają się pod hasłem „Silna Biało – Czerwona”. „Biel symbolizuje czystość, porządek, szlachetność, co wiąże się z wysokimi walorami etycznymi. Kolor czerwony natomiast jest symbolem ognia i krwi. Odnosi się do odwagi i waleczności oraz do gotowości do poświęcenia, nie wyłączając przelania krwi dla dobra wspólnego, na rzecz wolności Ojczyzny”, wyjaśnił.

Ordynariusz Wojskowy wyraził wdzięczność „żołnierzom i pracownikom cywilnym Wojska Polskiego za służbę w duchu tych wartości, które wiążą się z przesłaniem białoczerwonej flagi i białoczerwonych sztandarów”. Życzył, aby wszyscy służący i pracujący na rzecz dobra Wojska Polskiego „znajdowali wiele satysfakcji ze służby dla pokoju i bezpieczeństwa naszej Ojczyzny”. „Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam i Waszym najbliższym, którym tak wiele zawdzięczacie, i chroni Was przed niebezpieczeństwami, jakie niesie ze sobą żołnierska służba”, napisał bp Lechowicz.

Ordynariusz Wojska Polskiego zwrócił się też z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o otoczenie modlitwą żołnierzy i ich dowódców, „aby skutecznie chronili pokój w naszej Ojczyźnie”. „Z szacunkiem i uznaniem odnośmy się do ich ofiarnej i gotowej do najwyższych poświęceń postawy. Wspierajmy tych, którzy decydują o jakości i wyposażeniu naszego Wojska. Czyńmy to z przekonaniem, że im silniejsza będzie białoczerwona armia tym silniejsza będzie również nasza białoczerwona Rzeczpospolita” podkreślił.

Dodał, że Maryi, Królowej Polski, zawierza „teraźniejszość i przyszłość Wojska Polskiego” oraz „bezpieczeństwo naszej Ojczyzny”.

Centralne obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się 15 sierpnia w Warszawie.

